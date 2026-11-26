에이엠엔터테인먼트 제공

배우 신민아가 마지막까지 황후 나비에의 서사를 힘 있게 이끌며 작품의 중심축 역할을 해냈다. 절제된 감정 연기부터 사랑 앞에서 달라지는 섬세한 표현까지 폭넓은 연기로 캐릭터의 매력을 살리며 타이틀 롤의 존재감을 드러냈다.

동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’는 지난 25일 9~10화를 공개하며 대단원의 막을 내렸다.

극 중 신민아는 나라와 백성을 먼저 생각하는 지혜롭고 유능한 황후 나비에를 연기했다. 마지막 회차에서 나비에는 소비에슈의 이혼 요구를 받아들이는 데 그치지 않고 재혼을 승인해 달라고 맞서며 자신의 선택을 관철했다. 황제의 후계자 욕심과 오만에 휘둘리는 대신 스스로의 존엄과 미래를 지키기 위해 행동에 나선 것이다.

신민아는 작품 내내 어떤 상황에서도 황후로서의 품격을 잃지 않는 나비에의 모습을 섬세하게 표현했다. 재혼을 저지하려는 소비에슈의 궤변에도 흔들리지 않고 자신이 원하는 삶을 향해 나아가는 인물의 강단을 설득력 있게 그려냈다. 특히 믿었던 사람에게 배신당한 뒤 느끼는 분노와 허탈함을 큰 감정 표출 대신 미묘한 표정 변화와 시선, 절제된 말투로 전달하며 인물의 내면을 입체적으로 완성했다.

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하인리와 함께 있을 때는 또 다른 분위기를 보여줬다. 나비에의 눈빛과 표정에는 한층 부드러운 온기가 더해졌고, 오랜 시간 황후라는 책임을 짊어졌던 인물이 새로운 사랑을 통해 위로받고 마음을 열어가는 과정도 차근차근 쌓아 올렸다. 강인한 통치자의 모습과 사랑 앞에서 드러나는 인간적인 면모를 오가며 시청자들이 나비에의 선택과 행복에 공감하도록 이끌었다.

로맨스 판타지 장르의 화려한 설정 속에서도 인물의 감정을 현실감 있게 전달한 점 역시 돋보였다. 황후의 우아한 자태와 기품은 물론, 상대와 처한 상황에 따라 달라지는 감정의 결을 세밀하게 표현해 나비에라는 인물에 생동감을 더했다. 이를 통해 판타지 세계관에 머무르지 않고 캐릭터의 감정선을 따라 작품에 몰입할 수 있도록 했다.

신민아의 연기는 글로벌 시청자들의 관심으로도 이어졌다. 재혼 황후는 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)의 디즈니+ TV쇼 부문 전 세계 순위에서 1위를 기록하며 해외에서도 주목받았다. 미국 포브스와 콜라이더, 캐나다 스크린랜트 등 해외 매체들도 나비에가 지닌 강인함과 따뜻함을 표현한 신민아의 연기를 호평했다.

신민아는 캐릭터에 대한 깊은 이해와 섬세한 감정 표현으로 황후가 마주한 갈등과 역경을 차분하면서도 밀도 있게 풀어냈다. 작품의 중심에서 나비에의 성장과 선택을 설득력 있게 그려내며 또 하나의 대표 캐릭터를 남겼다는 평가다.

한편 신민아는 2027년 상반기 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 ‘수목금’으로 시청자들과 다시 만날 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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