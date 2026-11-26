딘딘. 출처=MBC '라디오스타' 화면 캡처

가수 겸 방송인 딘딘이 가수 임영웅이 '미우 우리 새끼' 어머니 출연진들에게 명품 스카프를 선물했다고 밝혔다.

딘딘은 25일 방송된 MBC '라디오스타'에서 TV조선 '미스터트롯'이 인기였던 때를 언급하며 "대한민국이 온통 트로트였다. 근데 엄마는 '난 항상 널 응원하고 트로트 안 좋아한다, 엄마는 아들이 최고'라고 하셨었다"고 말했다.

이어 "엄마 말씀의 뜻을 생각해보니 TV만 켜면 트로트 가수들이 나오니까 아들이 일자리를 뺏길까봐 걱정하셨던 것 같다"고 털어놨다.

그러면서 "어느 날 엄마 집에 카메라를 가지러 갔는데 엄마가 전화를 안 받아서 비밀번호를 누르고 들어갔다. TV에서 임영웅 씨가 나오고 있는데 엄마가 방바닥에 꼬마처럼 앉아서 보고 있었다. '엄마 뭐 해?' 했더니 현장에서 검거당한 것처럼 '아니다, 안 봤다' 하시면서 TV를 끄시더라"고 회상해 웃음을 안겼다.

출처=MBC '라디오스타' 화면 캡처

특히 딘딘은 과거 자신의 어머니가 SBS '미운 우리 새끼'에 출연했던 때를 언급하기도 했다.

그는 "게스트로 임영웅 씨가 나왔는데 명품 스카프를 사와서 어머님들에게 선물로 돌렸다"며 "거기에 엄마가 녹았다. '우리 아들이 영웅이었으면 좋겠다'고 하시더라"고 전해 웃음을 더했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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