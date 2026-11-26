네오위즈 제공

네오위즈가 모바일 게임 ‘고양이와 스프’와 ‘브라운더스트2’를 앞세워 이용자들과 오프라인에서 만난다.

네오위즈는 자사가 서비스하는 힐링 모바일 방치형 게임 고양이와 스프와 모바일 RPG 브라운더스트2가 다음달 4일부터 6일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 애니메이션 게임 축제 ‘AGF 2026’에 참가한다고 26일 밝혔다.

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고양이와 스프는 현장을 찾은 이용자들이 게임의 분위기를 직접 경험하고 다양한 선물도 받을 수 있도록 여러 참여형 이벤트를 준비했다. 냥손 구멍가게에서는 참여자 모두가 당첨되는 랜덤 선물 뽑기를 진행하며, 무료 인형뽑기 이벤트를 통해 공식 인형을 증정한다. 일부 굿즈는 행사 기간 부스에서만 특별 할인가로 판매한다.

부스 공간도 게임 특유의 아기자기한 분위기를 살려 꾸민다. 대형 키키 에어바운스와 게임 속 스프솥을 본뜬 조형물을 설치하고, 키키 인형탈과 사진을 남길 수 있는 프로그램도 운영한다. 별도의 시연 공간에서는 관람객들이 게임을 직접 플레이해 볼 수 있다.

브라운더스트2는 크리스마스 타운을 주제로 부스를 구성한다. 게임 속 캐릭터 일러스트와 대형 조형물을 곳곳에 배치해 작품의 세계관을 크리스마스 분위기로 구현할 계획이다.

무대 프로그램도 다채롭게 마련된다. 게임 캐릭터를 중심으로 한 오디오 쇼 ‘리베르타, 베일라 친해지길 바래’와 ‘글루톡 타임’을 비롯해 퀴즈 프로그램 ‘도전! 쁘든벨’, ‘덕후찌개 피날레 공연’ 등이 진행된다. 특히 12월 5일에는 개발진과 팬들이 직접 만나 이야기를 나누는 ‘개발진과의 만남’도 예정돼 있다.

네오위즈 관계자는 “이번 AGF에서 두 게임의 팬들을 직접 만나게 돼 기쁘다”며 “각 게임의 매력을 오프라인에서도 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했으니 많은 기대 부탁드린다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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