서프라이드 전시 포스터. 체육볶음BOB 제공

방송인 서장훈의 농구 인생과 삶의 철학을 여러 작가가 예술로 재해석한 아트콜라보 전시 ‘SURPRIDE 서프라이드’가 열린다.

SM C&C는 오는 12월 20일부터 2027년 1월 17일까지 서울 강남구 자곡동 포스코이앤씨 더샵갤러리에서 아트콜라보 전시 ‘SURPRIDE 서프라이드’를 개최한다고 26일 밝혔다. VIP 오프닝은 12월 19일 진행된다.

이번 전시는 한국 농구의 주요 기록을 써 내려간 서장훈의 선수 시절을 예술로 재해석하는 프로젝트다. SM C&C와 시엑서아트테인먼트가 공동 주최하며, 서장훈과 체육볶음BOB가 공동 주관한다.

서장훈은 연세대학교 재학 당시부터 뛰어난 기량으로 두각을 나타냈으며, 1990년대 농구대잔치의 인기를 이끈 선수 중 한 명이다. 대학 농구 전성기를 대표하는 인물로 활약한 그는 탁월한 경기력과 압도적인 신체 조건으로 대중의 관심을 받았다. KBL 통산 최다 득점과 리바운드 기록을 보유하고 있으며, ‘국보급 센터’라는 별칭으로도 잘 알려져 있다.

전시장에서는 선수로서 거둔 성과와 승부의 순간, 끊임없는 도전의 과정 등을 여러 예술적 방식으로 만날 수 있다. 경기장 안에서 드러난 모습뿐 아니라 그 뒤에 자리한 열정과 삶의 철학도 작품을 통해 조명할 예정이다.

서장훈은 전시 개최를 앞두고 “농구 선수로 코트 위에서 정말 많은 순간들을 경험했었는데, 여러 작가분들의 시선으로 새롭게 표현할 수 있게 되어 감회가 남다르다”며 “농구에 대한 도전과 열정, 농구와 함께했던 시간들이 전시장을 찾아온 분들에게 잘 전달되었으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

전시에는 정준미, 윤송아, 김미현, 이병철, 성낙진, 김판묵, 황택, 이아영, 루도, 노누리, 은가비, 김정돈 등 작가 12명이 참여한다. 이들은 각자의 예술적 관점으로 서장훈의 농구 인생을 표현하며, 모두 23점의 작품을 선보인다. 스포츠와 예술이 결합한 이번 전시를 통해 관람객들은 한 선수의 기록을 새로운 시각으로 마주할 수 있을 전망이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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