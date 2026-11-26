남산시민대학 옥윤호 학장과 이명웅 이사장을 비롯한 수강생들이 김장김치 담그기 체험 축제에서 기념사진을 촬영하고 있다. 남산시민대학 제공

남산시민대학 수강생들이 함께 김치를 담그며 전통 음식의 의미를 되새기고 이웃과 온정을 나눴다.

세계평화통일가정연합 천승교회 부설기관인 남산시민대학은 전날 서울 용산구 천승교회 지하 식당에서 ‘2026년 김장김치 담그기 체험 축제’를 개최했다고 26일 밝혔다.

개교 4년 차를 맞은 남산시민대학이 김장 체험 행사를 연 것은 이번이 처음이다. 행사에는 옥윤호 학장과 이명웅 이사장을 비롯해 수강생 90여 명이 함께했다. 천승교회 담임목사인 옥윤호 교구장은 남산시민대학 학장으로서 행사를 이끌었으며, 이명웅 이사장도 행사 준비를 지원했다.

이번 행사는 김치 나눔의 취지를 바탕으로 기획됐다. 남산시민대학은 축제에 앞서 지난주 용산구청으로부터 지원받은 김치를 경제적으로 어려운 수강생과 이웃들에게 전달했다. 이후 수강생들이 우리 전통 음식인 김치를 직접 담가보는 경험을 하고, 함께 만든 김치를 나누는 즐거움도 누릴 수 있도록 체험 축제를 마련했다.

남산시민대학 수강생들이 조별로 모여 절임 배추에 양념을 버무리고 있다. 남산시민대학 제공

남산시민대학 수강생들이 김장김치 담그기 체험 축제에서 배춧잎 사이사이에 정성껏 양념을 채워 넣으며 우리 고유의 김장문화를 체험하고 있다. 남산시민대학 제공

행사 소식을 접한 뒤 일주일 전부터 앞치마와 고무장갑을 준비한 수강생도 있었다. 이날 오전 노래교실 수업을 마친 이들은 앞치마와 위생모, 마스크를 착용하고 식당에 모였다. 김정태·송행복·한미애·류영희·정진애·서행녀 씨가 각각 1조부터 6조까지 맡아 배춧잎 사이사이에 양념을 넣는 방법을 안내했다.

매년 직접 김장을 해온 옥윤호 학장 역시 수강생들과 함께 작업에 참여했다. 한 수강생은 옆에서 옥 학장이 배춧잎 사이에 양념을 넣는 모습을 지켜보며 김장하는 방법을 익혔다고 전했다.

김장을 마친 뒤에는 갓 담근 김치와 수육을 곁들인 점심 식사가 이어졌다. 식사를 마친 수강생들은 이날 함께 만든 김치를 한 봉지씩 나눠 가졌다. 행사가 끝난 뒤에도 일부 수강생들은 자리를 떠나지 않고 서로의 일상을 이야기하며 교류를 이어갔다.

행사 준비와 진행에는 봉사자들의 도움도 더해졌다. 천승교회 효정봉사단은 행사 전날부터 식당 테이블과 의자를 정리하고 김장 준비를 도왔으며, 청년 사회공헌단 봉사자들도 현장 운영에 힘을 보탰다.

남산시민대학은 앞으로도 수강생들이 교실을 벗어나 함께 배우고 소통할 수 있는 다양한 교육·체험 프로그램을 마련해 나갈 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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