출근길 지하철 계단을 오르는데 평소보다 숨이 차고 심장이 빠르게 뛴다. 따뜻한 실내에 들어와도 좀처럼 몸에 기운이 돌지 않는다. 날씨가 추워지면서 체력이 떨어졌거나 두꺼운 겨울옷 탓에 몸이 무거워졌다고 생각하기 쉽다. 하지만 여성이라면 최근 몇 달간 생리량에 변화가 없었는지 돌아볼 필요가 있다.

평소보다 생리량이 많아지면서 어지럼증, 두근거림, 숨참, 무기력감 등이 반복된다면 과다월경으로 인한 철결핍성 빈혈 가능성을 살펴봐야 한다. 자궁근종은 이러한 과다월경을 유발하는 대표적인 여성질환 중 하나다.

Close up of sick woman with blanket holding cup of tea against pain and virus disease. Person with cold and flu symptoms looking at camera prepared to drink from mug, feeling unhappy

◆생리량 늘고 체력 떨어졌다면… 자궁근종과 빈혈의 연관성

자궁근종은 자궁의 평활근 세포가 증식해 발생하는 양성 종양이다. 근종의 크기와 개수, 발생 위치에 따라 별다른 증상 없이 지내기도 하지만 생리량 증가, 생리 기간 연장, 생리통, 골반 압박감 등 다양한 증상을 유발할 수 있다.

최근 연구에서도 자궁근종의 발생 위치와 빈혈의 연관성이 확인됐다. 2026년 발표된 전자의무기록 기반 연구에 따르면 자궁 안쪽으로 돌출되는 점막하근종은 만성 출혈에 따른 철결핍성 빈혈과 높은 연관성을 보였다. 해당 연관성의 오즈비(OR)는 5.20으로 나타났다.

기경도 민트병원 여성의학센터장(산부인과 전문의·의학박사)에 따르면 자궁근종 환자가 흔하게 호소하는 증상 가운데 하나가 생리과다다. 특히 근종이 자궁 안쪽에 자리하거나 자궁내막에 영향을 미치는 경우 출혈량이 많아질 수 있다.

기 센터장은 “출혈이 장기간 이어지면 철분이 부족해지면서 철결핍성 빈혈로 연결될 수 있다”며 “이 경우 쉽게 피곤해지고 어지럽거나 계단을 오를 때 숨이 차는 증상, 두근거림, 두통 등이 나타날 수 있다”고 말했다.

겨울철에는 추위로 야외 활동량이 줄고 두꺼운 옷을 입고 생활하는 시간이 길어지면서 이전보다 체력이 떨어졌다고 느끼기 쉽다. 빈혈에 따른 피로감이나 운동능력 저하를 계절적인 컨디션 변화로 여기고 지나칠 수 있는 이유다.

◆철분제 먹어도 반복되는 빈혈… 출혈 원인부터 확인해야

빈혈이 확인되면 철분이 풍부한 육류, 콩류 등을 섭취하고 의료진의 판단에 따라 철분제를 복용하는 것이 도움이 될 수 있다. 그러나 과다월경의 원인이 남아 있다면 철분을 보충하더라도 출혈이 반복되면서 다시 빈혈이 발생할 수 있다.

기경도 센터장에 따르면 생리량이 갑자기 늘었다면 자궁근종뿐 아니라 자궁선근증, 자궁내막용종 등 다른 부인과 질환의 가능성도 살펴야 한다. 혈액검사와 초음파 검사 등을 통해 빈혈의 정도와 출혈의 원인을 함께 파악하는 것이 중요하다.

◆자궁근종 치료, 크기보다 증상과 발생 위치 살펴야

자궁근종이 발견됐다고 해서 모든 환자가 수술을 받아야 하는 것은 아니다. 특별한 증상이 없고 근종의 크기 변화가 크지 않다면 정기적인 검사를 통해 경과를 관찰할 수 있다.

반면 과다월경으로 빈혈이 반복되거나 생리통이 심해 일상생활에 지장을 받는다면 적극적인 치료를 고려해야 한다. 커진 근종이 주변 장기를 압박해 빈뇨, 변비, 골반 불편감 등을 일으키는 경우도 마찬가지다.

치료 방법은 근종의 위치와 개수, 환자의 연령, 향후 임신 계획 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 약물치료를 통해 출혈량과 통증을 조절하거나 자궁동맥 색전술 등 비수술적 치료를 고려할 수 있다. 근종을 제거해야 하는 경우에는 자궁경 수술, 복강경 수술, 로봇수술 등이 환자 상태에 따라 적용된다.

기 센터장은 “같은 5cm 크기의 근종이라도 자궁 바깥쪽에 있는지, 자궁 안쪽 공간을 변형시키고 있는지에 따라 증상과 치료 방향이 달라질 수 있다”며 “근종이 한 개인지 여러 개인지, 다른 질환과 복합적으로 나타나는지, 과다월경이나 빈혈이 어느 정도인지도 치료법 선택에 영향을 준다”고 설명했다.

이어 “자궁근종으로 인한 생리과다가 지속되면 철분을 보충하는 것만으로는 반복되는 빈혈을 해결하기 어려울 수 있다”며 생리량과 생리 기간의 변화를 평소 기록하고, 피로감과 어지럼증이 지속될 경우 산부인과 진료를 받아볼 필요가 있다고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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