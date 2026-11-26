허리가 아프고 다리까지 저리면 흔히 허리디스크부터 의심한다. 하지만 비슷한 증상이라도 걷다가 다리가 저려 멈춰 서게 된다면 척추협착증을 살펴볼 필요가 있다. 목과 어깨가 뻐근하다가 손끝까지 저리는 증상 역시 근육 피로가 아닌 경추 신경 문제에서 비롯될 수 있다.

특히 중장년층에서는 허리 통증을 나이가 들면서 나타나는 자연스러운 현상으로 여기기 쉽다. 그러나 통증이 반복되거나 걸을 수 있는 거리가 점차 짧아진다면 원인을 확인해야 한다. 같은 척추질환이라도 신경이 압박받는 위치와 정도, 동반 증상에 따라 치료 방향이 달라지기 때문이다.

김정호 메리놀병원 신경외과 과장에 따르면 척추질환은 영상검사에서 발견된 이상 소견만으로 치료 방법을 결정하지 않는다. 통증이 나타나는 자세와 지속 시간, 감각 이상, 근력 저하 여부 등을 함께 살펴야 한다.

김 과장은 “허리나 목이 아프다고 해서 모두 디스크 질환은 아니며, 디스크가 발견됐다고 반드시 수술해야 하는 것도 아니다”며 “환자가 어떤 상황에서 통증을 느끼는지, 신경 기능에 이상이 있는지를 확인하는 과정이 중요하다”고 설명했다.

◆허리디스크와 척추협착증 차이는

허리디스크는 척추뼈 사이의 추간판이 돌출되거나 손상되면서 주변 신경을 자극하는 질환이다. 허리 통증과 함께 엉덩이부터 다리까지 뻗치는 통증이나 저림이 나타날 수 있다. 기침하거나 허리를 굽힐 때 증상이 심해지기도 한다.

반면 척추협착증은 신경이 지나가는 척추관이나 신경 통로가 좁아지면서 발생한다. 대표적인 특징은 걷거나 오래 서 있을 때 다리가 저리고 아프다가 앉거나 허리를 앞으로 숙이면 증상이 완화되는 것이다.

두 질환은 증상이 겹치거나 함께 나타날 수도 있다. 따라서 다리가 저리다는 이유만으로 특정 질환을 단정하기는 어렵다.

김정호 과장은 “척추협착증 환자 중에는 처음에는 오래 걸을 수 있었지만 점차 짧은 거리도 쉬어 가야 하는 경우가 있다”며 “보행 능력의 변화는 일상생활에 미치는 영향을 판단하는 중요한 단서이므로 통증이 나타나는 양상을 자세히 살펴봐야 한다”고 말했다.

이어 “허리디스크와 척추협착증은 모두 신경 압박과 관련이 있지만 증상이 심해지는 자세와 활동에 차이가 있을 수 있다”며 “다리 저림이 반복된다면 무조건 허리를 쉬게 하기보다 정확한 원인을 확인하고 그에 맞는 치료를 선택하는 게 좋다”고 덧붙였다.

◆목·어깨 결림에 손 저림까지… 목디스크도 확인해야

장시간 컴퓨터를 사용하거나 스마트폰을 내려다보는 생활이 반복되면 목과 어깨 주변에 통증이 발생하기 쉽다. 대부분 근육의 긴장이나 피로를 먼저 떠올리지만 팔이나 손가락까지 저림이 이어진다면 목디스크 등 신경질환의 가능성도 확인해야 한다.

목디스크는 경추 추간판의 변화로 신경이 자극되거나 압박받는 질환이다. 목 통증 외에도 어깨와 팔로 퍼지는 통증, 손 저림, 감각 저하 등이 나타날 수 있다.

다만 손 저림은 손목터널증후군이나 말초신경질환에서도 발생하기 때문에 증상만으로 구분하기 어렵다. 특히 손의 힘이 약해지거나 물건을 자주 떨어뜨리는 경우에는 신경 기능에 이상이 있는지 확인하는 것이 필요하다.

김 과장은 “목과 어깨가 뻐근한 증상을 피로 때문이라고 생각해 방치하는 경우가 있지만 팔이나 손까지 저림이 이어진다면 신경 압박 여부를 확인할 필요가 있다”며 “특히 손의 감각이 둔해지거나 근력이 떨어지는 변화가 동반된다면 진료를 미루지 않는 게 좋다”고 조언했다.

◆척추질환, 수술보다 먼저 살펴야 할 것은

척추질환을 진단받았다고 해서 곧바로 수술을 고려할 필요는 없다. 신경학적 이상이 심하지 않고 응급 수술이 필요한 상태가 아니라면 약물치료, 물리치료, 운동치료, 주사치료 등 보존적·비수술적 치료를 우선 고려할 수 있다.

통증이 발생한 원인과 증상의 정도에 따라 치료 방법을 조합하고 경과를 관찰하는 방식이다. 다만 충분한 치료에도 심한 통증이나 보행 장애가 지속되거나 근력 저하가 진행된다면 수술적 치료를 검토해야 한다.

특히 대소변 기능에 갑작스러운 이상이 생기거나 다리 힘이 빠르게 약해지는 경우에는 신속한 진료가 필요하다.

김정호 과장은 “척추질환 치료의 목표는 검사 영상의 이상을 없애는 데만 있는 것이 아니라 통증을 줄이고 환자가 일상생활을 유지하도록 돕는 데 있다”며 “비수술적 치료로 증상을 조절할 수 있는지 먼저 평가하되, 신경 손상이 진행되는 상황에서는 필요한 치료 시기를 놓치지 않아야 한다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]