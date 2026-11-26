감기약을 다 먹은 지 한 달. 낮에는 괜찮다가도 이불을 덮고 누우면 기침이 시작된다. 아침 출근길에 찬 공기를 들이마시거나 버스를 잡으려고 잠깐 뛰었을 때도 마른기침이 터진다. 감기 끝에 남은 기침은 3~8주 이어질 수 있다. 다만 기침 때문에 밤잠을 자주 깨거나 찬 공기와 운동에 노출될 때마다 기침이 심해진다면 천식 가능성도 살펴볼 필요가 있다.

실제로 질병관리청의 2025 만성질환 현황과 이슈에 따르면 2024년 국내에서 천식으로 진료받은 사람은 105만1651명이었다.

이종명 경산중앙병원 내과 명예원장의 도움말로 오래가는 기침에서 살펴볼 신호와 천식 치료법을 알아봤다.

◆밤에 깨고 찬바람에 콜록…기침도 패턴

천식은 기도에 만성 염증이 생겨 자극에 예민해지는 질환이다. 찬 공기나 담배 연기를 마시거나 운동할 때 기도가 좁아지면 기침과 함께 숨이 차거나 가슴이 답답해질 수 있다. 숨을 내쉴 때 쌕쌕 소리가 나기도 한다. 증상은 밤이나 이른 아침에 심해지는 경우가 많다. 쌕쌕거림 없이 기침만 반복되는 형태도 있다.

이종명 명예원장은 “천식의 기침은 가래 없이 마른기침이 반복되거나, 자다가 기침 때문에 깨는 패턴이 특징적”이라고 말했다.

기도 염증과 손상이 반복되면 일부 환자에서는 기도 벽이 두꺼워지고 폐 기능 저하가 지속될 수 있다. 진료를 받을 때는 기침이 시작된 시점과 함께 밤에 몇 번이나 깨는지, 운동이나 찬 공기에 노출된 뒤 증상이 반복되는지 알려주면 원인을 찾는 데 도움이 된다.

◆콧물이 목 뒤로 넘어가거나 식후에 심해진다면

오래가는 기침에는 여러 원인이 있다. 콧물이 목 뒤로 넘어가는 느낌이 들고 자주 목을 가다듬는다면 비염이나 부비동염과 관련된 기침을 살펴볼 수 있다. 식사 뒤나 누웠을 때 기침이 심해지고 속쓰림이나 신물이 올라오는 증상이 함께 나타난다면 위식도역류 가능성도 고려한다.

천식이 의심되면 폐활량 검사로 공기를 얼마나 빠르게 내쉴 수 있는지 측정하고, 기관지확장제 흡입 전후에 수치가 달라지는지 확인한다. 첫 검사에서 뚜렷한 변화가 없어도 증상이 반복되면 기관지유발검사를 고려할 수 있다. 호기 산화질소 검사나 혈액 호산구 수치는 기도 염증의 특성을 파악하는 데 참고한다.

이 명예원장은 “만성기침은 원인이 한 가지가 아닐 수 있고 두 가지 이상이 겹치는 경우도 흔하다”며 “스스로 판단하기보다 정확한 검사로 원인을 확인한 뒤 그에 맞는 치료를 받는 것이 가장 빠른 길”이라고 말했다.

◆흡입제가 핵심…증상 없을 때도 꾸준히 써야 하는 이유

천식 치료의 기본은 흡입형 스테로이드가 포함된 약이다. 흡입형 스테로이드는 기도 염증을 줄여 증상이 되풀이되거나 갑자기 심해질 위험을 낮춘다. 기침이 멎고 숨쉬기가 편해진 뒤에도 기도 염증이 남아 있을 수 있다. 매일 쓰는 유지 흡입제를 처방받았다면 증상이 없는 날에도 정해진 용법을 지켜야 한다.

이종명 명예원장에 따르면 흡입제를 쓰는 방식은 증상의 빈도와 폐 기능, 최근 악화 이력에 따라 다르다.

그는 “증상이 드문 환자는 의료진의 판단에 따라 저용량 흡입형 스테로이드와 포르모테롤이 들어 있는 복합제를 증상이 있을 때 사용할 수 있다. 증상이 잦거나 밤에 깨는 일이 반복되면 같은 복합제를 매일 사용하면서 필요할 때 추가로 흡입하는 치료법을 적용하기도 한다”고 설명했다.

만약 증상을 가라앉히기 위해 흡입제를 찾는 횟수가 늘었다면 진료 때 사용 빈도를 알리고 치료 계획을 점검해야 한다.

흡입기마다 약을 들이마시는 방법이 다르다. 처음 처방받을 때 사용법을 익히고, 정기 진료 때는 평소처럼 직접 사용해 보면서 약이 제대로 전달되는지 점검하는 것이 좋다. 증상이 한동안 안정적으로 조절됐다면 약을 줄일 수 있는지 의료진과 상의한다.

이종명 명예원장은“흡입기 종류에 따라 숨을 들이마시는 속도나 약을 누르는 타이밍이 다르다. 약을 꾸준히 쓰는데도 기침이나 숨찬 증상이 반복된다면, 진료실에서 평소처럼 흡입기를 써 보면서 사용법부터 점검해 볼 필요가 있다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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