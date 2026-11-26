의료기기 전문기업 ㈜제노스(GENOSS Co., Ltd.)가 최근 독일 뒤셀도르프에서 개최된 세계적인 의료기기 전시회 ‘MEDICA 2026’에 참가했다.

제노스는 심혈관 중재 의료기기를 중심으로 주요 제품군을 선보이고, 글로벌 바이어들과의 상담을 통해 해외 시장 확대를 위한 비즈니스 기회를 모색했다고 밝혔다.

MEDICA는 전 세계 의료기기 제조사와 유통사, 의료산업 관계자들이 참가하는 국제 의료기기 전시회다. 제노스는 이번 전시에서 ▲약물방출스텐트(Drug-Eluting Stent, DES) ▲약물방출풍선(Drug-Coated Balloon, DCB) ▲관상동맥 풍선카테터(PTCA Balloon) 등 심혈관 중재 의료기기를 주력으로 선보였으며, 척추용 케이지(Cage) 등 정형외과 의료기기 제품군도 함께 소개했다.

특히 심혈관 중재 분야에서는 DES와 DCB를 중심으로 제품 경쟁력을 집중적으로 소개했다. 제노스는 약물방출스텐트(DES)를 비롯해 약물방출풍선(DCB)까지 제품군을 확대하며 변화하는 혈관 중재 치료 환경에 대응하고 있다. 이번 전시에서는 DCB에 적용된 내추럴 폴리머 캐리어(Natural Polymer Carrier) 기술 등 주요 제품의 기술적 특징을 소개하며 혈관 중재 의료기기 분야에서의 전문성을 강조했다.

정형외과 분야에서는 경추 및 요추용 케이지(Cage) 등 척추 의료기기 제품군을 선보였다. 다양한 척추 수술 환경에 활용되는 제품 라인업을 소개하는 한편, 해외 거래선과 제품별 적용 범위 및 현지 인허가 요건 등을 논의하며 향후 제품 공급 확대 가능성을 검토했다.

전시 기간 동안 제노스 부스에는 총 233명의 방문객이 방문했으며, 유럽을 비롯한 중동, 아시아 등 다양한 국가의 의료기기 유통사 및 업계 관계자들과 활발한 교류가 이루어졌다. 특히 신규 바이어들과 제품 공급 및 현지 유통 방안을 구체적으로 논의하고, 기존 거래선과는 추가 제품 도입 및 공급 확대 가능성을 검토하는 등 실질적인 해외 사업 기회를 모색했다.

제노스는 이번 전시에서 확보한 신규 거래선을 대상으로 제품 평가 및 공급 조건에 대한 후속 협의를 이어가고, 국가별 인허가 요건과 시장 수요를 고려한 해외 사업 확대 방안을 검토할 계획이다.

제노스 관계자는 “이번 MEDICA 2026은 심혈관 의료기기 분야에서 축적한 기술력과 다양한 제품 포트폴리오를 글로벌 시장에 소개하는 의미 있는 기회였다”며 “앞으로도 제품 경쟁력을 지속적으로 높이고 해외 시장에서의 입지를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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