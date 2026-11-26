사진제공 = 아뮤즈엔터테인먼트

밴드 립스티커즈(LIPSTICKERZ)가 어둠 대신 희망을 노래하며 음악적 변신에 나선다.

립스티커즈는 26일 새 싱글 ‘비비드(VIVID)’를 발매한다.

신곡은 하드록을 기반으로 청량하고 역동적인 밴드 사운드와 희망찬 에너지를 립스티커즈만의 색깔로 풀어낸 곡이다. 힘 있는 사운드와 멜로디를 통해 미래를 향한 설렘과 희망, 응원의 메시지를 전한다.

특히 이번 신곡은 립스티커즈가 처음으로 희망을 주제로 선보이는 곡이라는 점에서 의미가 남다르다. 그간 내면의 깊은 어둠을 노래해 온 이들은 이번 신곡을 통해 어둠을 지나 마주할 새로운 세상과 그 안에서 피어나는 꿈, 무한한 가능성을 표현했다.

보컬 립(L.IP)은 “꿈과 희망을 잃지 않으려 항상 힘이 되어주던 소년만화의 느낌을 주려 했다”고 작업 의도를 밝혔다. 기타리스트 에이온(Aeon)은 “음악을 듣는 순간만큼 각자의 일상에서 잠시 벗어나 자유롭게 느끼고 즐겨 주셨으면 좋겠다”고 전했다.

그간 미스터리한 콘셉트와 개성 있는 음악으로 밴드 신에서 존재감을 드러내 온 립스티커즈는 최근 공식 팬 커뮤니티를 개설하며 글로벌 팬들과의 접점도 넓히고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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