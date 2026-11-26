2026 고양월드클래식 포스터 (사진제공=고양문화재단)

고양문화재단이 오는 12월 16일부터 20일까지 고양아람누리 아람음악당에서 ‘2026 고양월드클래식’을 개최한다. 해외 문화예술기관과의 협력을 통해 세계 각국의 음악을 선보이고자 올해 처음 기획한 사업이다.

한·불 수교 140주년을 맞아 첫 협력 기관으로 프랑스 몽펠리에 옥시타니 국립 오페라 오케스트라(OONM)가 함께한다. 몽펠리에의 오페라 코메디와 오페라 베를리오즈를 거점으로 공연을 기획·제작하는 OONM은 지역 시민과 가까이에서 호흡한다는 공통의 지향점을 바탕으로 고양문화재단과 업무협약을 체결했다. 이번 공연을 위해 음악감독 로더릭 콕스와 오케스트라 단원 23명, 주니어 합창단 25명이 한국을 찾는다.

양 기관의 교류는 프랑스에서 먼저 이뤄졌다. 재단은 국내 성악가 28명으로 ‘고양 페스티벌 콰이어’를 구성해 OONM이 제작하는 ‘카르미나 부라나’에 참여했다. 지난 9월 몽펠리에에서 현지 예술가들과 호흡을 맞춘 합창단은 오는 12월 ‘카르멘’ 무대에 오르며 협업을 이어간다.

16일 선보이는 콘서트 오페라 ‘카르멘’은 비제의 오페라를 주요 장면과 음악을 중심으로 재구성한 공연이다. 타이틀롤은 메조소프라노 리하브 샤이에브가 맡는다. 그는 2024년 글라인드본 페스티벌에서 “자석 같은 무대 장악력”(바흐트랙), 올해 오페라 드 몽레알에서 “탁월한 카르멘 해석자”(오페라와이어)라는 호평을 받은 성악가다. 에스카미요 역에는 몽펠리에와 도쿄 등에서 같은 배역을 소화한 프랑스 바리톤 알렉상드르 뒤아멜이 나서며 돈 호세와 미카엘라 역은 각각 테너 윤정수와 소프라노 조수아가 맡는다. 이얼의 지휘 아래 고양-몽펠리에 페스티벌 오케스트라(몽펠리에 단원 23명, 국내 연주자 55명)와 고양 페스티벌 콰이어(40명), 몽펠리에 국립 오페라 주니어 합창단이 함께 무대를 꾸민다.

19일에는 2018년 게오르그 솔티 지휘상을 수상하고 필라델피아 오케스트라, 보스턴 심포니 등을 이끌어 온 콕스가 지휘봉을 잡는다. 라벨의 ‘어미 거위’ 모음곡과 생상스 교향곡 제3번 ‘오르간’(오르간 박준호)을 선보인다. 프랑스와 깊은 인연을 맺어 온 피아니스트 백건우는 라벨 피아노 협주곡 G장조를 협연한다.

20일에는 몽펠리에 국립 오페라 주니어 합창단의 12~16세 단원 25명이 무대를 장식한다. 크리스마스 메들리부터 현대 합창곡, 샹송 ‘장밋빛 인생’까지 다채로운 레퍼토리를 선보인다. 김소월의 시에 조혜영이 곡을 붙인 ‘초혼’도 한국어로 들려줄 예정이다.

재단 관계자는 “몽펠리에와의 협력을 발판으로 공연 초청, 예술가 교류, 공동 기획 등 다양한 방식으로 교류를 넓혀 고양을 대표하는 국제 클래식 축제로 키워나갈 것”이라고 밝혔다.

재단은 내년에도 해외 문화예술기관과의 협력을 이어갈 계획으로 잘츠부르크 국제 모차르테움 재단과 ‘모차르트 위크 인 고양’ 개최를 협의하고 있다. 공연에 관한 자세한 정보와 예매는 고양문화재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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