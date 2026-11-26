현대엔지니어링 대표이사 나태준 부사장. 현대차그룹 제공

현대차그룹이 26일 대표이사·사장단 인사를 26일 단행했다. 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장과 송호성 기아 대표이사 사장 등 완성차 부문 주요 경영진은 재신임을 받았다. 미국 관세와 중동 리스크, 중국산 전기차 공세 등 경영 불확실성이 커진 상황에서 검증된 리더십으로 위기를 정면돌파하겠다는 판단으로 읽힌다. 반면 부품·건설 부문에는 전문성을 갖춘 리더를 전진 배치하며 ‘안정 속 변화’를 택했다.

현대차그룹은 이날 급변하는 경영환경에 효과적으로 대응하고 지속가능한 성장 기반을 강화하고자 2026년 대표이사·사장단 임원 인사를 단행했다고 밝혔다.

먼저 그룹은 현대모비스 대표이사에 현대트랜시스 대표이사 백철승 부사장을 사장으로 승진 보임했다. 백승철 대표는 현대차 체코법인장과 구매 부문 주요 보직을 거쳐 현대트랜시스 영업본부장, 사업추진담당, 대표이사를 역임하며 완성차-부품 사업 밸류체인 전반의 전문성을 쌓았다. 현대모비스의 사업 효율화와 전략적 자원 배분을 통해 사업 포트폴리오 전환을 추진하고, 전동화·전장 등 미래 핵심 사업의 경쟁력을 강화할 예정이다.

현대트랜시스 대표이사 박찬영 부사장. 현대차그룹 제공

현대트랜시스 대표이사에는 현대자동차 구매본부장 박찬영 부사장이 선임됐다. 박찬영 신임 대표는 현대차 전동화부품구매실장, 전동화부품구매사업부장, 구매본부장 등을 역임했다. 앞으로 파워트레인·전동화·시트 등 핵심 사업의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 사업 확대에 주력할 예정이다.

현대엔지니어링 대표이사 나태준 부사장. 현대차그룹 제공

현대엔지니어링 대표이사로는 건축사업본부장 나태준 부사장을 승진 보임했다. 나태준 대표는 건축 사업의 기술·기획·영업·수행 전반에 걸쳐 전문성을 쌓고, 전기차·배터리 공장 등 그룹 주요 건설사업을 추진했다. 그간 축적한 수주·수행 전문성을 바탕으로 수익성 중심의 사업 운영과 리스크 관리를 강화하고, 첨단 산업건축 등 성장 분야를 본격적으로 확대할 예정이라고 현대차그룹 측은 설명했다.

아울러 현대차그룹은 SDV 개발 경쟁력과 제조 혁신을 가속하고자 현대케피코 대표이사에 현대차 SDV플랫폼담당 유지한 부사장을, 현대차 국내생산담당 겸 최고안전보건책임자(CSO)에 오준동 현대케피코 부사장(대표이사)을 각각 임명했다.

유지한 현대케피코 대표는 상용차와 차량 제어 분야의 주요 개발 보직을 역임하며 제품 기획부터 설계·시험·양산까지 폭넓은 기술 전문성과 시야를 축적했다. 그는 현대케피코의 제어기·제어부품 품질 경쟁력을 높이고, 개발 및 양산 단계의 검증체계를 강화할 계획이다. 아울러 전동화·SDV(Software Defined Vehicle) 전략에 맞춰 완성도와 사업성을 고려한 차세대 제품 방향을 구체화하고, 그룹의 SDV 경쟁력 강화에 앞장설 방침이다.

오준동 현대케피코 대표는 기아 전동화PT선행생기실장, 전동화생기센터장 등을 역임하며 생산체계 효율화와 전동화 제조기술 내재화를 추진해 온 제조기술 전문가다. 오 대표는 국내공장의 기술 중심 제조혁신을 이어 나가면서 유연한 생산체계와 데이터 기반의 생산·품질 경쟁력을 제고할 예정이다. 또 현장 소통을 강화해 안정적인 공장 운영과 노사관계를 뒷받침하고, 안전한 생산환경 조성에도 주력할 계획이다.

현대차그룹 관계자는 “이번 인사는 경영 성과와 전문성이 검증된 리더를 중심으로 사업 본연의 경쟁력 강화와 미래 전환을 가속하기 위한 인사”라며 “대표이사·사장단 인사에 이어 12월 중순에 있을 정기 임원인사를 통해 성과 중심의 역량 있는 인재 발탁을 이어 나갈 것”이라고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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