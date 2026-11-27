한 주 동안 다양한 사건·사고들이 스타들을 웃고 울게 했다. 일본 오리콘 주간 차트 3관왕에 오른 그룹 투모로우바이투게더부터 결혼식을 올린 지 한 달 만에 파경을 맞은 래퍼 양홍원까지 세계비즈앤스포츠월드가 한 주간 있었던 스타들의 이슈를 정리했다.

▲투바투, 日 오리콘 주간 차트 3관왕

투모로우바이투게더 사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 일본 오리콘 주간 차트 3관왕에 오르며 역대 최다 1위 기록을 경신했다.

지난 25일 오리콘에 따르면 투모로우바이투게더의 미니 9집 ‘퍼펙트 스톰’(PERFECT STORM)은 최신 주간 합산 앨범 랭킹에서 26만3313포인트를 획득해 정상에 올랐다. 해당 차트 통산 15번째 1위로 일본과 해외 아티스트를 통틀어 역대 최다 기록이다.

신보는 주간 앨범 랭킹과 주간 서양 음악 앨범 랭킹에서도 1위를 차지하며 3관왕을 달성했다. 빌보드 재팬 최신 차트에서도 성과를 거뒀다. 신보는 톱 앨범 세일즈 1위에 올랐으며 타이틀곡 ‘엔젤 바이트’(Angel Bite)는 급상승 차트인 핫 샷 송 정상에 진입했다.

국내에서도 호응이 이어지고 있다. 벅스 일간 차트에서 3일 연속 1위를 찍었고, 최신 주간 차트에서도 정상에 안착했다. 한국, 미국, 일본 등 6개 국가·지역의 유튜브 주간 인기곡 순위권에 들며 폭넓게 사랑받고 있다.

▲김새롬, 비연예인과 재혼…2년 열애 끝 혼인신고

김새롬 SNS

방송인 김새롬이 비연예인 남성과 재혼 소식을 알렸다.

김새롬은 지난 24일 자신의 SNS를 통해 “11월11일 법적 짝꿍이 생겼다”며 “오래도록 마음과 몸 건강히 사랑하겠다”고 재혼 소식을 알렸다. 이어 25일 자신의 유튜브 채널에서 그는 “나이가 있어서 2세 계획을 세워야 해서 (혼인신고를 먼저 했다)”고 밝혔다.

결혼식 개최 여부는 아직 미정이다. 그는 “결혼식에 대한 환상이 아예 없다”며 “남편과 동의하에 결혼식을 안 하기로 마음을 먹었는데 시간이 지날수록 가족에게 인사를 드려야겠다는 생각이 들어 고민 중”이라고 설명했다. 남편과 2년 넘게 교제했다는 김새롬은 남편에 대해 “무던한데 섬세하고 깔끔하다”고 소개했다.

2004년 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔한 김새롬은 2015년 이찬오 셰프와 결혼했으나 약 1년4개월 만에 이혼했다.

▲라이즈, 멕시코 최대 음악 축제 출격

라이즈 사진=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈가 유일한 K-팝 아티스트로 멕시코 최대 음악 축제에 출격한다.

지난 24일 테카테 팔 노르테 공식 발표에 따르면 라이즈는 내년 3월26~28일 멕시코 몬테레이 푼디도라 공원에서 열리는 테카테 팔 노르테 2027에 초청받아 첫날 무대에 오른다. 2012년 시작된 테카테 팔 노르테는 하루 10만명 이상의 관객이 찾는 중남미 대표 음악 축제로 내년 15주년을 맞는다.

라이즈는 올해 롤라팔루자 남미, 미국 오스틴 시티 리미츠 뮤직 페스티벌, 멕시코 테카테 엠블레마 등 세계적인 음악 축제에서 활약하며 글로벌 무대 경험을 쌓아왔다. 지난 10월 프롤로그 싱글 ‘인섬니아’(Insomnia)를 선보였으며 내년 1분기 정규 2집을 발매할 예정이다.

▼불륜 의혹 휩싸인 양홍원, 원현주와 파경

양홍원과 원현주. 사진=양홍원 SNS

래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결혼식을 올린 지 한 달여 만에 파경을 맞았다.

원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 “현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다”며 “개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그럽게 이해해 주시면 감사하겠다”고 밝혔다.

두 사람은 2023년 혼인신고를 마치고 이듬해 딸을 얻었다. 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸으나 불과 닷새 만에 양홍원이 불륜 의혹에 휩싸였다.

당시 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨는 양홍원이 결혼식 전 다른 여성과 모텔에 동행했다며 관련 영상과 녹취 등을 공개했다. 양홍원 측은 모텔에 함께 간 사실은 인정하면서도 불륜 의혹은 부인했다. 이후 양홍원과 동행 여성은 A씨를 공갈 및 명예훼손 등의 혐의로 고소했다. A씨는 불륜 장면을 직접 목격한 것은 아니라고 밝혔다.

▼송민호, 이달 말 사회복무요원 재소집

[사진=뉴시스]

그룹 위너 멤버 송민호가 사회복무요원 복무 중 무단이탈한 혐의로 유죄가 확정된 가운데 이달 말 재소집된다.

지난 24일 병무청에 따르면 최근 송민호의 재소집을 위한 행정절차와 심사를 마무리하고 복무기관을 지정했다. 송민호는 이달 말 서울에서 사회복무요원으로 재소집돼 무단이탈 기간인 102일을 추가로 복무할 예정이다.

앞서 송민호는 2023년 5월부터 2024년 12월까지 사회복무요원으로 근무하면서 정당한 사유 없이 총 102일간 근무지를 이탈한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 서울서부지법은 지난 10월 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 당시 송민호는 “모든 분들께 사죄의 말씀을 드리고 싶다”며 “건강을 회복해 재복무 기회가 주어진다면 끝까지 성실하게 마치고 싶다”고 밝혔다.

▼이도현·임지연, 공개 열애 3년여 만에 결별

임지연과 이도현. 사진=뉴시스

배우 이도현과 임지연이 공개 열애 3년여 만에 결별했다.

양측 소속사는 지난 24일 “두 사람이 최근 결별한 것이 맞다”며 “서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다”고 밝혔다. 두 사람은 2022년 공개된 넷플릭스 시리즈 더 글로리를 통해 인연을 맺었으며 2023년 4월 교제 사실을 인정했다.

이도현이 같은 해 8월 공군 군악대에 입대한 뒤에도 두 사람은 공개적으로 애정을 드러내 왔다. 이도현은 2024년 백상예술대상에서 영화 파묘로 남자 신인상을 받은 뒤 수상 소감에서 임지연의 이름을 언급하기도 했다.

지난해 5월 전역한 이도현은 넷플릭스 시리즈 그랜드 갤럭시 호텔 촬영을 마쳤으며 드라마 파괴지황과 영화 남벌에도 출연한다. 임지연은 최근 드라마 멋진 신세계에 출연했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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