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시간과의 싸움에서 또 한 번 이겼다. 마흔두 번째 생일을 한 달여 앞둔 ‘킹’ 르브론 제임스(필라델피아 세븐티식서스)가 자신이 세운 최고령 기록을 갈아치웠다.

제임스는 26일 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 엑스피니티 모바일 아레나서 열린 마이애미 히트와의 2026 에미레이츠 미국프로농구(NBA)컵 조별리그 동부 B조 홈경기서 35분1초를 뛰며 25점 10리바운드 12어시스트를 올렸다. 필라델피아는 그의 활약에 힘입어 111-104로 이겼다.

올 시즌을 앞두고 LA 레이커스를 떠나 필라델피아에 둥지를 튼 제임스의 이적 후 첫 트리플더블이다. 41세330일의 나이로 지난 3월 자신이 세운 NBA 역대 최고령 트리플더블 기록(41세90일)을 경신했다.

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종전 칼 말론(40세127일)의 기록마저 훌쩍 넘어선 제임스는 만 41세 이후에만 네 차례 트리플더블을 작성 중이다.

팀이 그를 필요로 할 때 빛났다. 조엘 엠비드가 결장한 데다 제일런 브라운마저 햄스트링 부상으로 전반만 뛰고 코트를 떠났다. 제임스는 2쿼터 시기 3점슛 3개를 포함해 팀의 14점을 연달아 책임지며 33-36으로 밀리던 경기를 47-39로 뒤집었다.

NBA 역대 최초로 24번째 시즌을 누비고 있는 제임스다. 이날 4쿼터엔 하프라인 너머서 VJ 엣지컴에게 앨리웁 패스를 배달하는 등 여전한 경기 조율 능력을 뽐냈다. 경기 종료 1분44초 전 10번째 리바운드를 잡아내며 개인 통산 126번째 트리플더블(NBA 역대 5위)을 완성했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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