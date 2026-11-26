제17회 드라마극본공모전 ‘사막의 별똥별 찾기’ 단체사진. 사진=KT스튜디오지니

KT스튜디오지니가 드라마 극본 공모전을 통해 신인 작가 발굴과 우수 콘텐츠 기획개발에 나선다.

KT스튜디오지니는 방송콘텐츠진흥재단, 스튜디오S와 공동 주최한 제17회 드라마 극본 공모전 ‘사막의 별똥별 찾기’ 시상식을 지난 25일 KT스튜디오지니 사옥에서 개최했다고 밝혔다.

올해로 17회를 맞은 ‘사막의 별똥별 찾기’는 신인 작가와 우수 극본을 발굴하고 수상작이 드라마로 제작될 수 있도록 지원하는 공모전이다. 올해는 역대 최다인 1420편이 접수됐으며 이 가운데 3편이 수상작으로 선정됐다.

대상은 최가영 작가의 ‘어른일지도?’가 차지했다. KT스튜디오지니상에는 한서은 작가의 ‘덫’, 스튜디오S상에는 김은혜 작가의 ‘디어 현서’가 각각 선정됐다. 상금은 대상 2000만원, KT스튜디오지니상과 스튜디오S상 각 1000만원으로 총 4000만원이다.

올해 처음으로 공동 주최사로 참여한 KT스튜디오지니는 수상작의 드라마 기획개발도 지원한다. 대상과 KT스튜디오지니상 수상자는 시상식 이후 6개월간 KT스튜디오지니와 함께 수상작의 드라마 기획개발을 진행한다.

정근욱 KT스튜디오지니 대표는 “방송콘텐츠진흥재단과 손잡고 한국 드라마의 미래를 함께 그려가는 뜻깊은 공모전에 처음으로 참여하게 돼 기쁘다”며 “KT스튜디오지니도 대한민국을 대표하는 콘텐츠 스튜디오로서 우수한 창작 인재를 발굴하고, 이들의 이야기가 좋은 작품으로 탄생할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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