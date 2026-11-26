사진 제공 - KT스튜지오지니

그룹 NCT 멤버 겸 배우 박지성(지성)이 ‘크래시2 : 분노의 도로’에서 통쾌한 액션 연기로 존재감을 드러내고 있다.

박지성은 월화드라마 ‘크래시2 : 분노의 도로’에서 신입 순경 지대세 역을 맡아 이번 시즌에 새롭게 합류했다. 엉뚱하면서도 귀여운 매력은 물론 민소희(곽선영 분)와 얽힌 숨겨진 사연까지 드러나며 극에 새로운 재미를 더하고 있다.

특히 박지성은 어릴 때부터 각종 도장을 다녀 몸을 쓰는 데 익숙한 지대세의 특징을 자연스럽게 살려냈다. 대련 장면에서는 차연호(이민기 분)를 상대로 과감한 업어치기에 성공하는가 하면 조직원들과의 대치 상황에서도 주저하지 않고 맞서는 모습을 보여줬다.

지난 4화에서는 좁은 버스 안으로 밀려드는 조직원들에 맞서 주변 지형지물을 활용한 액션을 선보였다. 몸을 사리지 않는 과감한 움직임으로 신입 순경다운 패기와 캐릭터의 매력을 동시에 드러냈다.

박지성은 액션 연기를 위해 첫 촬영 전부터 액션 스쿨을 여러 차례 방문해 동작을 익혔다. 촬영 현장에서도 상대 배우들과 끊임없이 합을 맞추며 장면의 완성도를 높였다.

박준우 감독 역시 앞서 제작발표회에서 박지성에 대해 “연출 의도에 맞는 액션을 구현하기 위해 꾸준히 연습했고, 선배 배우들에게도 끊임없이 질문하며 배우려는 적극적인 자세를 보여줬다. 덕분에 액션은 물론 자동차 운전 장면까지 잘 해냈다”고 평가한 바 있다.

박지성은 “액션 장면들을 실제로 눈앞에서 보니 규모와 현장감이 엄청났다. 촬영 전 액션 스쿨에서 익힌 동작들을 바탕으로 현장에서도 배우분들과 디테일하게 합을 맞추며 장면이 최대한 역동적이고 생동감 있게 전달될 수 있도록 노력했다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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