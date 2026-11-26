한국음악실연자연합회와 대한가수협회가 음악 실연자의 활동 기회를 넓히고 지역주민의 문화 향유를 지원하기 위해 공익 공연을 마련한다.

음실련은 대한가수협회와 공동으로 오는 12월1일 오후 2시 서울 용산구 용산랜드홀 신관 2층에서 ‘제2회 힐링콘서트’를 개최한다고 밝혔다.

이번 공연은 양 단체가 지난 9월1일 체결한 업무협약의 후속 사업으로 마련됐다. 음악 실연자의 창작 및 실연 활동을 지원하고 지역주민의 문화 향유 기회를 확대하기 위한 취지다.

음실련은 이번 공연을 음악산업과 문화 발전을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 활동의 일환으로 추진한다. 음악 실연자의 권익 보호를 넘어 실질적인 공연 기회를 제공하고 지역사회와 함께하는 공익사업을 지속적으로 확대한다는 방침이다.

공연에는 박상철 대한가수협회 회장을 비롯해 신유, 금잔디, 장미화, 남일해, 임희숙, 유현상, 강인원, 안소정, 현당, 최홍림, 이범학, 피터펀, 채영인 등 다양한 장르에서 활동해 온 가수들이 출연한다. 진행은 청이가 맡는다.

선후배 가수들이 한 무대에 올라 세대를 아우르는 공연을 선보인다. 2부에서는 각 지역에서 활동하는 가수들이 참여하는 노래 경연 ‘가요제’도 진행해 신진·지역 실연자들에게 무대 경험과 활동 기회를 제공한다.

음실련 관계자는 “이번 힐링콘서트는 양 단체가 체결한 업무협약의 취지를 실제 현장에서 구현하는 첫걸음 중 하나”라며 “음악 실연자들에게는 더 많은 무대와 활동 기회를 제공하고, 지역주민에게는 음악을 통해 위로와 즐거움을 전하는 공익 공연이 되길 기대한다”고 말했다.

이어 “음실련은 앞으로도 음악실연자의 권익 보호뿐 아니라 실제 창작·실연 활동을 지원하고, 지역사회와 함께할 수 있는 다양한 문화사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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