CJ ENM의 중국 콘텐츠 전문 채널 중화TV가 신작 드라마 ‘양경십오일’을 중국 현지 방송과 동시에 공개했다. 중국 드라마를 현지 첫 방송 시점에 맞춰 국내에서도 공개하는 것은 이번이 처음이라고 중화TV는 설명했다.

‘양경십오일’은 지난 20일 중국 CCTV 8의 현지 첫 방송에 맞춰 중화TV와 온라인동영상서비스(OTT) 티빙, TV VOD를 통해 첫 회가 공개됐다. 중국 현지 기대작을 별도의 대기 기간 없이 국내에서도 만나볼 수 있다는 점에서 눈길을 끈다.

작품은 ‘장안 12시진’, ‘풍기낙양’, ‘풍기농서’ 등의 원작자인 마보융 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 한다. 여기에 중국 사극의 거장으로 꼽히는 장리 감독이 연출을 맡았다.

명나라 황태자 주첨기(청이 분)가 금릉에서 의문의 폭발 사건에 휘말린 뒤 황위를 둘러싼 거대한 음모 속에서 단 15일 안에 북경으로 돌아가기 위해 목숨을 건 여정을 펼치는 이야기다.

주첨기는 우연히 만난 포졸 오정연, 의관 소형계, 하급 관리 우겸과 함께 대운하를 따라 북상하며 끊임없이 이어지는 추격과 암살 위협에 맞선다. 황실을 둘러싼 권력 암투와 거대한 음모가 맞물리며 긴장감 넘치는 생존극을 펼친다.

중국 인기 배우 청이(成毅·성의)의 출연도 관전 포인트다. 전작 ‘장안 24계’에서 치밀한 복수와 두뇌 싸움을 펼치는 인물로 강렬한 인상을 남긴 청이는 이번 작품에서 절체절명의 위기에 빠진 명나라 황태자로 변신해 인물의 내면 연기부터 액션까지 선보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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