사진=LG트윈스 제공

프로야구 LG가 안방을 보강한다.

LG는 26일 포수 김민식을 영입했다.

김민식은 2012 KBO 신인드래프트 2라운드(전체 11순위)로 SK(SSG 전신)에 입단했다. 이후 KIA, SSG를 거쳤다. KBO 통산 11시즌 880경기에서 타율 0.225, 452안타, 25홈런, 224타점, 239득점 등을 기록했다.

김민식은 “명문 구단 LG의 일원이 되어 기쁘고 감사하다”며 “팀이 나에게 원하는 역할이 무엇인지 잘 알고 있는 만큼, 팀에 빨리 적응해서 팀 승리에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 입단 소감을 전했다.

LG 관계자는 “김민식은 과거 두 번의 소속팀 통합우승을 이끌었던 검증된 베테랑 포수다. 풍부한 경험을 바탕으로 팀 포수진의 뎁스를 강화하고, 젊은 투수들과 포수들의 성장에도 긍정적인 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 영입 배경을 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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