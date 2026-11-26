그룹 SF9 휘영이 신곡 ‘선셋(Sunset)’으로 솔로 활동에 나선다.

휘영은 지난 25일 SF9 공식 SNS를 통해 ‘선셋’ 타이틀 포스터를 깜짝 공개하며 신곡 발매를 예고했다.

공개된 포스터에는 곡 제목을 상징하는 노을 진 하늘의 주황빛 색감이 담겼다. 여기에 ‘EVERY SUNSET HAS ITS STORY.’(모든 노을에는 저마다의 이야기가 있다)라는 문구가 더해져 신곡에 담길 메시지에 대한 궁금증을 높였다.

휘영은 SF9 멤버로서 팀 활동을 이어가는 동시에 꾸준히 곡 작업에 참여하며 자신만의 음악적 색깔을 구축해 왔다. 특히 2024년 발매한 첫 솔로 앨범 ‘트래블링 피시(Traveling Fish)’의 전곡 크레디트에 이름을 올리며 싱어송라이터로서의 역량을 보여줬다.

그간 솔직하고 섬세한 노랫말로 리스너들의 공감을 이끌어 온 휘영이 이번 신곡을 통해 어떤 음악과 메시지를 선보일지 기대를 모은다.

휘영의 신곡 ‘선셋’ 발매일 등 자세한 내용은 추후 SF9 공식 SNS를 통해 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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