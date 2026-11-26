위종수, 강태규(왼쪽부터) 사진=J Works Studio

‘아로하’를 작곡한 위종수와 ‘사랑은 늘 도망가’를 작사한 강태규가 대한민국 문화연예대상에서 나란히 수상의 영예를 안았다.

위종수와 강태규는 지난 24일 서울 강남구 논현동 엘리에나호텔에서 열린 ‘제34회 대한민국 문화연예대상’에서 각각 작곡가상과 작사가상을 수상했다. 이날 시상자로는 심사위원이자 조용필의 히트곡 ‘바람의 노래’를 작곡한 김정욱이 나섰다.

위종수는 2001년 쿨(Cool)이 발표한 ‘아로하’의 작곡가다. 쿨의 대표곡으로 오랜 시간 사랑받아 온 ‘아로하’는 2020년 tvN 드라마 ‘슬기로운 의사생활’ OST를 통해 배우 조정석의 목소리로 재탄생했다. 당시 각종 음원 차트에서 좋은 성과를 거두며 세대를 아우르는 인기를 얻었다.

강태규는 이문세의 원곡이자 임영웅의 리메이크로도 사랑받은 ‘사랑은 늘 도망가’의 작사가다. 2010년 이문세가 발표한 이 곡은 2021년 KBS2 드라마 ‘신사와 아가씨’ OST로 임영웅이 다시 부르며 큰 인기를 끌었다. 곡의 애틋한 감성을 담아낸 섬세한 노랫말로 대중의 공감을 이끌어냈다.

두 사람은 각각 작곡과 작사 분야에서 세대를 넘어 사랑받는 히트곡을 탄생시킨 주역으로 현재 한국음악저작권협회 이사로 활동하고 있다.

대한민국 문화연예대상은 한 해 동안 가요, 방송, 영화, 뮤지컬, 연극 등 각 분야에서 활약한 문화예술인을 선정해 시상하는 행사다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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