그룹 빅뱅(BIGBANG)이 신곡 ‘기립(GiiiRIP)’의 음악적 메시지를 담은 시네마틱 필름을 공개했다.

YG엔터테인먼트는 지난 25일 빅뱅의 ‘기립’ 필름을 공개했다. 신곡의 첫 공식 영상으로 절제된 흑백 영상미와 폭발적인 퍼포먼스, 웅장한 스케일이 어우러져 빅뱅만의 음악 세계를 구현했다.

강렬한 붉은색 타이포그래피로 시작된 영상은 군중의 시선이 한곳으로 모이는 구도를 통해 긴장감을 형성했다. 지드래곤의 여유로운 제스처와 태양의 묵직한 카리스마, 대성의 존재감이 조화를 이루며 몰입도를 높였다.

화려한 색채 대신 거친 질감과 명암 대비를 활용한 연출은 곡이 지닌 선언적 메시지를 한층 선명하게 드러냈다. 특히 거대한 철근 구조물 사이 ‘起立(기립)’ 문구와 함께 한 프레임에 담긴 멤버들의 모습이 눈길을 끌었다.

영상 후반부에는 빠르게 교차하는 흑백 플래시와 자욱한 연기 속에서 수십명의 댄서와 함께 펼치는 대규모 퍼포먼스가 곡의 에너지를 극대화했다.

지난 21일 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’에서 신곡 무대를 최초 공개한 빅뱅은 이번 필름을 통해 음악과 퍼포먼스를 즐기는 재미를 더했다.

데뷔 20주년 기념 월드투어 ‘XX : COSMOS’를 진행 중인 빅뱅은 오는 27일 교세라 돔 오사카를 시작으로 일본 4개 도시에서 총 10회에 걸쳐 돔 투어를 펼친다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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