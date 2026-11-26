전도연과 설경구. 사진=스포츠조선 제공

수상자들의 위트로 더욱 빛난 청룡영화상이었다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상이 개최됐다. 올해도 영화계를 빛낸 많은 이들이 시상식에 참석한 가운데, 재치 넘치는 수상 소감이 웃음과 감동을 더했다.

먼저 '세계의 주인'으로 주목받은 배우 서수빈은 여자신인상을 받은 뒤 "감독님이 저 상 못 타면 좋은 옷 한 벌 사주시겠다고 했는데 역시 상이 제일 좋은 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.

이어 "영화를 준비하면서 수많은 질문 속에서 두려움 때문에 버티기 힘들 때가 많았다. 그럴 때마다 이야기를 꺼내준 세상의 이주인 여러분들 덕에 계속 돌아올 수 있었다. 혼자가 아니라는 걸 알려줘 감사하다"고 밝혔다.

그러면서 "상의 의미를 전부 다 알지는 못하지만, 오늘 이 트로피를 집으로 데리고 가서 이게 제게 어떤 의미인지, 상을 받은 이유를 고민해보겠다"며 당찬 매력을 드러내 큰 박수를 받았다.

박지훈. 출처=네이버 치지직 화면 캡처

천만 흥행작 '왕과 사는 남자'에서 활약한 박지훈은 남자신인상과 청정원 인기스타상으로 2관왕을 달성했다. 그는 장항준 감독에게 감사 인사를 전하며 함께 호흡을 맞춘 유해진을 향해 "존경하고 사랑한다"고 전했다. 또 "늘 열심히 해서 진중된 모습으로 여러분들께 좋은 작품, 좋은 연기 보여드릴 수 있는 사람이 되겠다"는 각오를 밝혔다.

부부인 장항준 감독과 김은희 작가도 시상식을 빛냈다. 이날 최다관객상 시상자로 무대 위에 등장한 김은희는 "제가 2년 전 이 자리에서 장항준 감독에게 상을 받았다. 그때 '언젠가는 제가 장항준 감독에게 상을 주고 싶다'고 했었는데 오늘 꿈을 이루게 됐다"며 "최다 관객상, '왕과 사는 남자'"라고 호명한 뒤 울컥하는 모습을 보였다.

뒤이어 무대에 오른 장항준 감독은 "저희 침대 선반에 김은희 작가 트로피만 있다. 이제 제 칸도 생길 것 같다"며 "정말 감사하다. 이 기쁨을 관객분들과 제 인생 최고의 벗, 김은희와 함께 나누고 싶다"고 전했다.

설경구. 출처=KBS 2TV 제47회 청룡영화상 화면 캡처

이창동 감독의 '가능한 사랑'으로 남우주연상을 수상한 설경구는 "조인성, 조여정, 전도연 씨 없었으면 되게 힘들었을 것"이라며 "이창동 감독과 작업하는 게 쉬운 게 아니어서, 당신들 덕분에 고통스럽게, 즐겁게 촬영했다”고 말했다.

그러면서 "큰 형이자 스승 같은 감독님과 23년 만에 작업해 감사했다"며 "제 영원한 동지인 송윤아 씨께 감사하다"고 아내를 향한 사랑을 전하기도 했다.

'가능한 사랑'으로 여우주연상의 영예를 안은 전도연은 "이창동 감독님께 감사하다. '밀양'을 찍을 땐 너무 치열한 시간을 보냈었기 때문에 나중에 언젠가 감독님과 작품을 하게 되면 즐겁게 하겠다는 생각을 했었다"며 "이번엔 매 순간을 즐겼다"고 털어놨다.

나홍진 감독. 출처=네이버 치지직 화면 캡처

최우수작품상은 나홍진 감독의 '호프'에게 돌아갔다. 무대에서 트로피를 건네 받은 나홍진 감독은 "칸에서 이렇게 주시지"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. '호프'는 지난 5월 열린 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 진출했지만 수상에는 실패했다.

나홍진 감독은 "내가 함께 한 이 분들과의 시간이 다시 올 수 있을까 수도없이 느끼고 생각했다"며 "배우들과 스태프분들, 관계자분들에게 '진심으로 잘하셨다'고 말씀드리고 싶다. 너무 멋있었고 감사했다"고 말했다. 또 "위대한 아티스트들과 함께했다. 제 평생에 가장 행복하고 기억에 남을 시간일 것 같다"고도 덧붙였다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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