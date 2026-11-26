유튜브 영상 캡처

오마이걸 승희가 종이를 소재로 한 이색 예능 콘텐츠를 통해 친환경 소비문화와 종이 재활용의 중요성을 알리는 데 나섰다.

한국제지연합회는 지난 25일 공식 유튜브 채널을 통해 승희가 출연한 친환경 종이사용 캠페인 ‘RE:PAPER 100’ 시즌2의 첫 번째 에피소드를 공개했다.

이번 에피소드는 스타들의 가방 속 소지품을 소개하는 ‘왓츠 인 마이 백’을 재해석한 ‘왓츠 인 마이 페이퍼(승희의 종이로운 언박싱)’를 주제로 구성됐다.

‘RE:PAPER 100’은 10~30대 젊은 세대를 대상으로 제지산업의 친환경적 가치와 종이 재활용에 대한 관심을 높이고 실천을 독려하기 위해 마련된 캠페인이다. 종이의 활용 범위를 넓히고 자원순환 참여를 활성화하는 데 목적을 두고 있다.

영상에서 승희는 종이 가방에 담긴 종이 필통과 과자, 화장품 등을 차례로 꺼내며 일상에서 쉽게 접할 수 있는 종이 포장재의 활용 사례를 소개했다. 특유의 예능감을 살린 미션도 이어졌다. 정해진 소음 기준을 초과하면 벌칙을 받는 ‘조용한 언박싱’에 도전해 재미를 더했다.

상자 속 소품을 활용해 종이 쇼핑백을 선물 포장용 가방으로 꾸미는 리폼 과정도 선보였다. 택배 상자에 부착된 송장을 제거하는 방법 등 올바른 재활용을 위한 실용적인 정보도 전달했다.

유튜브 영상 캡처

한국제지연합회는 친환경 메시지에 예능적 요소를 접목한 콘텐츠를 통해 젊은 세대와의 소통을 확대하고 종이의 올바른 사용과 자원순환에 대한 인식을 높이고 있다.

앞서 시즌1에서는 유나와 브라이언이 출연해 종이를 주제로 다양한 미션을 수행하는 예능 콘텐츠를 선보였다.

시즌2에서는 젊은 세대에게 친숙한 아이돌들이 참여해 종이의 활용부터 재활용까지 이어지는 과정을 소개하는 ‘100% 종이 추적 버라이어티’를 전개할 예정이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]