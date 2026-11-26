에스더버니 한국 공식 인스타그램

그룹 트와이스 나연이 솔로 컴백을 기념해 글로벌 인기 캐릭터 에스더버니와 협업한 팝업스토어를 연다.

나연은 26일부터 오는 12월2일까지 일주일간 서울 영등포구 더현대서울 지하 2층 팝업 센트럴에서 에스더버니(Esther Bunny)와 함께한 오프라인 팝업스토어를 운영한다.

사진=JYP엔터테인먼트

지난 20일 발매한 새 싱글 ‘나스티(NA-sty)’의 타이틀곡 ‘베이비 엔젤(BABY ANGEL)’을 테마로 문구류를 비롯해 패션, 리빙, 액세서리 등 다양한 상품을 마련했다. 연예계 대표 토끼상으로 꼽히는 나연과 글로벌 인기 토끼 캐릭터 에스더버니의 만남이라는 점에서 눈길을 끈다.

팝업스토어와 관련한 자세한 내용은 트와이스와 에스더버니 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

나연은 음악방송 활동에도 돌입한다. 오는 27일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 28일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 29일 SBS ‘인기가요’에 출연해 신곡 무대를 선보인다.

‘베이비 엔젤’은 역동적인 곡 전개와 생동감 있는 에너지가 돋보이는 컨템퍼러리 R&B 팝 장르의 곡이다. 상대를 완전히 사로잡겠다는 짓궂은 태도를 노랫말에 담았으며 사랑스러운 모습 뒤에 숨겨진 당돌함과 장난스러움을 나연만의 색깔로 풀어냈다.

나연은 지난 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’에서 ‘베이비 엔젤’ 무대를 최초 공개했다. 귀여운 곡 제목과 대비되는 파워풀한 퍼포먼스와 랩으로 반전 매력을 선보였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]