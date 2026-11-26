디즈니+ 오리지널 시리즈 재혼 황후 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

디즈니+ 오리지널 시리즈 재혼 황후가 25일 모든 회차 공개를 끝으로 막을 내렸다. 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품은 국내를 넘어 글로벌 시청자들의 관심을 끌며 흥행 성과를 거뒀다. 특히 영상 콘텐츠의 성공이 원작 소비 확대로 이어지면서 웹소설과 웹툰, 드라마를 잇는 IP 선순환의 가능성을 보여줬다는 점에서 의미를 남겼다.

재혼 황후는 가상의 동대제국 황후 나비에(신민아)가 자신에게 이혼을 통보한 황제 소비에슈(주지훈)의 요구를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석)와의 재혼을 선언하며 벌어지는 이야기를 그렸다.

드라마의 바탕이 된 원작은 알파타르트 작가가 네이버 웹소설 챌린지 리그에서 연재를 시작한 작품이다. 네이버 시리즈 정식 연재를 거쳐 히어리 작가의 글과 숨풀 작가의 그림으로 웹툰화됐으며, 웹툰 글로벌 누적 조회수 30억회, 웹소설 누적 다운로드 1억6000만회를 기록할 만큼 폭넓은 팬층을 확보했다.

탄탄한 원작 팬덤을 기반으로 영상화에 나선 재혼 황후는 K-로맨스 판타지라는 장르적 낯섦을 넘어 글로벌 시장에서도 존재감을 드러냈다. 지난 3일 공개된 이후 디즈니+ 역대 현지 오리지널 콘텐츠 가운데 전 세계에서 가장 많이 시청된 작품으로 집계됐으며, 20일에는 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 올랐다. 미국과 영국, 프랑스, 브라질 등 전 세계 50개 이상 시장에서 공개된 한국 타이틀 중 시청 1위를 기록했고, 펀덱스 TV-OTT 통합 드라마 부문에서도 공개 1주 차 점유율 21.16%로 정상에 섰다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 재혼 황후 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

흥행 요인으로는 원작이 쌓아온 팬덤과 배우들의 호연, 서양풍 로맨스 판타지 세계를 구현한 완성도 높은 영상미가 꼽힌다. 신민아는 황후의 품격을 유지하면서도 남편의 배신 앞에 흔들리는 나비에의 내면을 절제된 눈빛과 섬세한 감정으로 표현했다. 주지훈은 라스타에게 마음을 빼앗긴 소비에슈의 흔들리는 심리를 입체적으로 그렸으며, 이종석은 나비에를 향한 직진 순애보와 왕자의 기품을 오가며 설렘을 더했다. 이세영 역시 황후의 자리를 향한 라스타의 욕망을 표현하며 극의 긴장감을 높였다.

동대제국과 서왕국을 구현한 웅장한 세트와 로케이션, 인물의 성격과 감정 변화를 반영한 의상과 소품도 작품의 볼거리를 더했다. 여기에 조명과 음악까지 조화를 이루며 서양풍 로맨스 판타지 특유의 매력을 살렸고, 완성도 높은 영상미는 글로벌 시청자들의 호응을 끌어내는 데 힘을 보탰다.

무엇보다 주목할 성과는 드라마의 인기가 원작으로 되돌아갔다는 점이다. 네이버웹툰에 따르면 드라마 공개 후 2주간(11월 3∼16일) 원작 웹툰의 글로벌 조회수는 티저 영상 공개 전 2주간인 8월12일부터 25일까지와 비교해 약 35배 증가했다. 한국어 조회수는 54배, 영어 조회수는 35배 늘었다. 같은 기간 네이버시리즈에서 제공하는 원작 웹소설 다운로드 수도 약 45배 상승했다. 영상으로 작품을 처음 접한 시청자들이 원작을 찾아보면서 웹소설과 웹툰의 새로운 독자층으로 유입된 것이다.

최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄은 “서양풍 판타지라는 설정과 대규모 실사화의 어려움에도 원작 IP가 지닌 팬덤과 신선한 매력이 글로벌 시청자의 호응을 얻었다”고 평가했다. 익숙한 장르 문법을 벗어난 과감한 시도가 새로운 시청층을 만나는 계기가 된 셈이다.

재혼 황후의 성과는 인기 원작을 영상화하는 데 그치지 않고, 각 플랫폼의 콘텐츠가 서로의 소비를 견인할 수 있음을 보여줬다. 작품이 남긴 성과가 향후 K-콘텐츠의 IP 확장 전략에 어떤 가능성을 열어줄지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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