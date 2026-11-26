에이스팩토리 제공

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’가 이종석의 한결같은 사랑과 함께 동화 같은 결말을 완성했다. 나비에만을 바라보며 오랜 시간 마음을 전해온 하인리는 마침내 사랑하는 사람과 같은 미래를 맞이했고, 이종석은 캐릭터의 설렘부터 깊어진 확신까지 섬세하게 그려내며 마지막까지 시청자들의 마음을 사로잡았다.

재혼 황후는 지난 25일 마지막 9·10부를 공개하며 대장정을 마무리했다.

극의 마지막에서 하인리(이종석)는 나비에(신민아)에게 자신의 왕비가 되어 달라고 청하며 진심을 드러냈다. 이어 동대제국의 이혼 법정에 직접 나타나 나비에의 곁을 지켰다. 수많은 사람의 시선이 쏠린 가운데 두 사람이 손을 맞잡는 장면은 서로를 향한 확고한 마음을 보여줬다. 소비에슈(주지훈)의 분노에도 아랑곳하지 않고 서왕국으로 향한 두 사람은 재혼을 승인받고 마침내 국왕과 왕비로 새로운 출발을 알렸다.

하인리의 마음은 처음부터 마지막까지 변하지 않았다. 나비에를 향한 신뢰와 애정을 지키는 동시에 상대의 선택을 존중하고 배려했다. 첫 만남에서 건넨 파란 장미의 꽃말인 ‘포기하지 않는 사랑’처럼, 그는 오랜 시간 한 사람만을 바라보며 자신의 진심을 전했다. 상처로 마음을 닫았던 나비에가 다시 사랑을 받아들일 수 있었던 데에도 하인리의 변함없는 태도가 자리했다.

하인리는 위기에 처한 공주를 구하는 전형적인 동화 속 왕자와는 달랐다. 나비에를 일방적으로 구원하는 대신, 스스로 삶을 선택한 그의 결정을 존중하고 그 여정에 함께하는 사람이었다. 상대의 삶을 대신 이끌기보다 곁에서 같은 방향을 바라보는 동반자로서 사랑을 완성했다. 익숙한 ‘백마 탄 왕자님’의 이야기를 오늘날의 관계와 감성에 맞게 새롭게 풀어낸 셈이다.

에이스팩토리 제공

이러한 하인리의 매력을 설득력 있게 전달한 배우는 이종석이었다. 능청스럽고 여유로운 모습으로 처음 등장해 설렘을 안겼던 그는 회차를 거듭하며 캐릭터의 진심과 애정을 차곡차곡 쌓았다. 마지막 회에서는 왕관의 무게를 짊어진 국왕으로서 한층 성숙해진 면모까지 보여줬다. 소비에슈 앞에서는 흔들림 없는 태도로 군주의 위엄을 드러내다가도 나비에 앞에서는 부드러운 눈빛과 다정한 말투로 변함없는 사랑을 전했다.

특히 첫 만남에서 건넨 “만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸”이라는 인사는 마지막 장면에서 “당신의 나라입니다. 나의 퀸”이라는 말로 이어졌다. 같은 호칭에 담긴 감정은 설렘에서 확신으로 깊어졌고, 이종석은 대사의 변화뿐 아니라 눈빛과 표정, 손짓을 통해 하인리의 성장을 표현했다. 나비에를 향한 마음을 끝까지 지켜낸 인물의 사랑을 섬세하게 그려내며 로맨스 판타지 속 왕자 캐릭터에 생동감을 불어넣었다.

본편 이후 공개된 보너스 영상도 작품의 판타지적 매력을 더했다. 오랜 시간 하인리의 곁을 지켜온 맥켄나(최대훈)와 유쾌한 호흡을 주고받은 하인리는 퀸의 모습으로 하늘 높이 날아오르며 마지막 장면을 장식했다. 하인리와 퀸이 함께한 판타지 엔딩은 로맨스 판타지 장르의 매력을 끝까지 살렸다.

이종석은 하인리의 다채로운 감정과 변화를 섬세하게 표현하며 캐릭터의 여정을 완주했다. 작품은 공개 17일 만에 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 오르는 성과를 거뒀고, 이종석은 그 중심에서 시청자들에게 설렘을 전한 주인공으로 활약했다.

종영을 맞아 이종석은 소속사 에이스팩토리를 통해 “하인리로 지낸 시간 동안 저도 퀸처럼 마음껏 날아다닌 것 같다. 함께 설레고 함께 애태워주신 덕분에 동화 같은 결말에 무사히 도착할 수 있었다. 하인리와 나비에는 서왕국에서 잘 지내고 있을 테니, 여러분도 행복한 날들 보내셨으면 좋겠다. 그동안 ‘재혼 황후’와 하인리를 사랑해 주셔서 진심으로 감사하다”고 소감을 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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