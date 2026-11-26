그룹 투모로우바이투게더(TXT) 멤버들의 취향을 찹쌀떡에 담은 요거트 아이스크림이 나왔다.

디저트 브랜드 요아정은 브랜드 모델로 활동 중인 TXT와 협업한 ‘TXT’s CHOICE’ 2종을 26일 전국 매장에서 출시했다.

요아정은 TXT의 미니 9집 발매 시기에 맞춰 이번 메뉴를 기획했다. 컴백을 기다려온 팬들과 디저트 소비층을 함께 겨냥해 최근 디저트 시장에서 주목받는 찹쌀떡을 협업 메뉴의 주재료로 골랐다.

신메뉴는 ‘TXT 멤버의 정석’과 ‘TXT 그룹의 정석’ 두 가지다. 요아정의 상큼하고 달콤한 요거트 아이스크림에 쫄깃한 찹쌀떡을 곁들였다. 특히 찹쌀떡 구성에 멤버별 취향을 반영한 게 특징이다.

요아정은 신메뉴 출시와 함께 TXT의 미공개 폴라로이드 포토카드를 증정하는 행사도 진행한다. 포토카드 증정과 관련한 자세한 내용은 요아정 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

요아정 관계자는 “모델 투모로우바이투게더의 미니 9집 컴백 시기에 맞춰 팬들과 소비자들이 함께 즐길 수 있는 ‘TXT’s CHOICE’ 2종을 선보이게 됐다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]