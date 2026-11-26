가수 겸 배우 이지훈과 미우라 아야네 부부가 두 딸의 부모가 됐다. 2024년 첫째 딸 루희 양을 맞은 지 2년 만이다.

차의과학대학교 일산차병원에 따르면 아야네는 지난 23일 이 병원에서 3.03㎏의 건강한 둘째 딸을 출산했다. 아기의 태명은 ‘복복이’다. 부부는 일산차병원에서 난임 치료를 받으며 둘째 임신을 준비했고, 임신 기간에도 이곳에서 진료를 받았다.

부부는 “오랫동안 기다려온 복복이를 건강하게 만나게 되어 더욱 감사하고 벅찬 마음”이라며 “임신을 준비하는 순간부터 출산까지 세심하게 살펴주신 의료진 덕분에 건강하게 아이를 만날 수 있었다. 진심으로 감사드린다”고 소감을 전했다.

분만을 담당한 부혜연 교수는 “소중한 생명을 맞이하는 과정에 함께할 수 있어 주치의로서 매우 기쁘다. 두 아이와 함께 행복과 사랑이 가득한 가정을 이루길 바란다”고 축하 인사를 건넸다.

한편, 일산차병원은 난임 치료부터 임신·출산까지 연계하는 통합 진료체계를 갖추고 있다. 고위험산모집중치료실(MFICU)과 신생아집중치료실(NICU)도 운영한다.

1996년 가수로 데뷔한 이지훈은 드라마와 뮤지컬 무대에서 배우로도 활동해 왔다. 2021년 아야네와 결혼한 뒤 채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용식탁’을 통해 가족의 일상을 공개했다. 최근에는 KBS 대하드라마 ‘문무’에서 비담 역을 맡아 약 10년 만에 안방극장에 복귀했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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