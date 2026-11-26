리센느. 사진=더뮤즈엔터테인먼트

한중일 대표 음악 플랫폼의 K-팝 차트를 분석한 결과 한국에서는 리센느, 중국에서는 에스파, 일본에서는 방탄소년단(BTS)이 가장 많이 1위에 오른 것으로 나타났다.

카카오엔터테인먼트는 뮤직플랫폼 멜론이 한중일 통합 K-팝 차트 ‘글로벌-K 차트(Global-K Chart)’의 첫 데이터 리포트를 발행했다고 26일 밝혔다. 지난 6월 차트 출범 이후 누적된 멜론·텐센트뮤직·라인뮤직의 데이터와 글로벌 팬들의 참여 활동 지표를 분석한 결과다.

이번 데이터 리포트는 멜론의 뮤직 빅데이터 분석 콘텐츠 데이터랩(Data Lab)에 이어, 멜론만의 뮤직 데이터 운영 및 분석 노하우를 글로벌-K 차트로 확장했다. 한·중·일 3개국 대표 음악플랫폼의 데이터가 모이는 글로벌-K 차트를 통해 국경을 넘어 글로벌 K-팝 흐름을 읽어내는 새로운 기준을 제시한다는 계획이다.

글로벌-K 차트는 지난 6~9월 전 세계 193개국에서 조회됐다. 10월 기준 월간 활성 이용자 수(MAU)는 516만명을 넘어서며 출범 첫 달(206만9000명) 대비 약 2.5배로 늘었다. 전체 이용자 중 해외 이용자 비중은 약 85%에 달했다.

팬덤의 참여도 활발했다. 지난 6월1일부터 9월30일까지 차트 상위 30팀의 팬들이 남긴 참여수는 총 1242만회에 달했다. 멜론 내 영상·사진·앨범·곡 등에 남긴 좋아요와 아티스트 차트 순위 공유 횟수 등을 합산한 수치다.

플랫폼별 K-팝 소비 양상에서도 차이가 나타났다. 플랫폼 집계가 시작된 지난 5월11일부터 9월30일까지 일간 차트를 분석한 결과 멜론에서는 리센느, 텐센트뮤직에서는 에스파, 라인뮤직에서는 방탄소년단이 가장 많이 1위를 차지했다.

3개 플랫폼을 통합한 차트에서 한 번이라도 1위에 오른 아티스트는 방탄소년단, 에스파, 빅뱅, 르세라핌, 라이즈, 스트레이 키즈, 있지 등 총 7팀이었다.

톱10에 가장 오래 머문 아티스트는 방탄소년단과 에스파로 집계 기간 143일 내내 순위를 지켰다. 이어 아이브(135일), 세븐틴(119일), 빅뱅(112일) 순이었다. 톱10에 진입한 아티스트 42팀을 유형별로 살펴보면 보이그룹이 17팀(40.5%)으로 가장 많았으며 걸그룹 16팀(38.1%), 솔로 9팀(21.4%)이 뒤를 이었다.

방탄소년단과 리센느의 성과가 두드러졌다. 방탄소년단은 집계 기간 143일 중 59일간 일간 통합 차트 1위를 차지하며 최다 1위 기록을 세웠다. 일본 라인뮤직에서는 143일 내내 정상을 지켰으며 3개 플랫폼의 일간 차트에서 모두 1위를 경험한 아티스트도 방탄소년단이 유일했다.

리센느는 ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’의 역주행에 힘입어 지난 5월13일 통합 차트 90위에서 7월9일 4위까지 상승했다. 집계 기간 중 가장 큰 폭으로 톱10에 진입한 아티스트다. 멜론에서 61일간 1위를 차지하며 두 번째로 1위를 많이 기록한 아티스트(13일)와 큰 격차를 보였다.

카카오엔터 관계자는 “데이터랩으로 쌓아온 멜론만의 뮤직 데이터 운영·분석 노하우를 Global-K Chart로 넓혀, 전세계 팬덤이 함께 만든 K팝 트렌드를 하나의 데이터로 보여드리게 됐다”며 “국경을 넘어선 K팝의 흐름을 가장 먼저, 가장 정확하게 읽어내고, Global-K Chart를 전세계 K팝 트렌드의 새로운 기준으로 키워 나가겠다”고 밝혔다.

글로벌-K 차트는 지난 6월1일 출범한 K-팝 아티스트 통합 차트로 한중일 3개국 대표 음악 플랫폼의 음원 스트리밍과 다양한 팬 활동 지표를 합산해 집계한다. 텐센트뮤직의 ‘TIMA 2026’과 ‘MMA2026(멜론뮤직어워드)’의 시상 부문에도 연계되며 영향력을 넓히고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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