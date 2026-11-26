양홍원. 출처=양홍원 SNS

래퍼 양홍원이 2년 전 발표한 곡을 올렸다. 모델 출신 원현주와 이혼 이후 게시물이라 더욱 눈길을 모은다.

양홍원은 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 2024년 5월 발표한 믹스테이프 '슬로모(SLOWMO)'의 첫 번째 트랙 '24YB (Intro)' 재생 화면을 캡처해 게재했다.

별도의 글을 덧붙이진 않았지만 "다시 버텨내고 가지겠어" 등의 가사가 담겼다.

지난 23일에는 "난 힘들 때 하늘을 본다"고 시작하는 심경글을 올리기도 했다. 그는 당시 게시물을 통해 "하늘을 보면서 조상님들에 대해 생각하고 먼저 간 내 사람들을 생각한다"고 털어놨다. 자신의 직업에 대한 자부심을 드러내기도 했다.

앞서 원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 양홍원과 원만하게 합의해 이혼 절차를 거의 종료했다고 밝혔다. 2023년 혼인신고를 마친 두 사람은 이듬해 딸을 얻었고 지난달 18일 뒤늦은 결혼식을 올렸다. 하지만 예식 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 논란이 불거졌다.

양홍원의 소속사 측은 숙박업소 동행 사실은 인정하면서도 객실 내 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했으나, 양홍원과 원현주는 결국 결혼식을 치른 지 약 한 달 만에 파경을 맞았다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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