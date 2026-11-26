온라인동영상서비스(OTT) 웨이브(Wavve)의 자체 결제 수단인 ‘웨이브 코인’으로 최신 영화를 보거나 이용권을 결제하는 이용자가 크게 늘고 있다.

웨이브에 따르면 지난달 코인 결제 이용자 수와 코인 사용액은 지난 1월 대비 각각 2.4배, 2.5배 수준으로 증가했다. 10월 코인 사용액은 올해 월간 최고치를 기록했다.

지난 4월 첫 달 결제 이용료를 코인으로 돌려주는 페이백 프로모션을 시작한 데 이어 7월 출석체크 이벤트를 상시화하면서 코인 이용량이 꾸준히 늘었다.

코인이 가장 많이 쓰인 곳은 영화다. 올해 1~10월 전체 코인 사용액의 약 80%가 영화 결제에 쓰였다. 극장 개봉 이후 웨이브에서 개별 구매 방식으로 공개된 최신작을 적립한 코인으로 감상하는 이용 방식이 자리 잡고 있는 것이다.

최근 공개된 나홍진 감독의 ‘호프’, 변요한·노재원 주연의 ‘타짜: 벨제붑의 노래’ 등도 코인으로 결제할 수 있다. 오는 12월 3일에는 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 ‘오디세이’가 공개된다. 코인으로 구매한 영화는 모바일과 PC뿐 아니라 TV앱에서도 시청할 수 있다.

코인을 모으는 대표적인 방법은 출석 이벤트다. 웨이브 앱이나 웹사이트에서 매일 출석 체크를 하면 100코인을 받을 수 있으며 주요 콘텐츠가 공개되거나 방송되는 날에는 200코인이 지급된다. 한 달간 빠짐없이 출석하면 1000코인이 추가 지급돼 이달 기준 최대 5100코인을 적립할 수 있다. 12월에는 웨이브 오리지널 ‘연애남매2’ 새 회차가 공개되는 매주 금요일 등이 더블 코인 지급일로 지정될 예정이다.

코인으로 구독료를 결제하는 비중도 늘고 있다. 웨이브 이용권을 처음 구매하거나 일정 기간 후 재구매하는 고객은 첫 달 결제 금액을 코인으로 돌려받을 수 있다. 월간 코인 사용액 중 이용권 결제 비중은 1월 15%에서 9월 36%로 확대됐다.

웨이브 관계자는 “출석만 해도 쌓이는 코인으로 보고 싶은 신작을 부담 없이 즐기실 수 있도록 혜택을 이어 왔다”며 “12월에도 웨이브의 신작 콘텐츠와 함께 코인을 적립하면서 최신 인기영화까지 부담 없이 즐기기 바란다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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