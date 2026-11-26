사진=에스콰이어 코리아

그룹 세븐틴 조슈아가 세련되고 도회적인 매력으로 패션 매거진 디지털 표지를 장식했다.

패션 라이프스타일 매거진 에스콰이어 코리아는 지난 25일 공식 SNS를 통해 조슈아와 함께한 디지털 표지 4종과 화보 이미지를 공개했다.

조슈아는 자신이 프렌드 오브 하우스로 활동 중인 스위스 하이 워치메이킹 메종 예거 르쿨트르와 협업해 절제된 우아함을 표현했다. 깊은 눈빛과 여유로운 포즈가 고풍스러운 배경과 조화를 이루며 세련된 분위기를 자아냈다.

촬영과 함께 진행된 영상 인터뷰에서는 첫 유닛 활동에 대한 고민과 새로운 도전을 털어놨다.

조슈아는 “어떤 음악과 콘셉트를 보여드리면 좋을지 고민이 많았다”며 “특히 공연에서 처음으로 일렉트릭 기타를 연주해봤다. 피크를 쥐는 법부터 코드 잡는 방식까지 어쿠스틱 기타와는 다른 점이 많아 새로웠다”고 전했다.

조슈아의 더 많은 화보와 인터뷰는 에스콰이어 홈페이지와 공식 SNS, 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

한편 정한X조슈아는 국내외 주요 도시에서 유닛 투어 ‘JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING]’을 이어가고 있다. 최근 일본 사이타마 베루나 돔에서 이틀간 6만2000여명의 관객을 동원했으며 마카오와 타이베이 공연도 매진시켰다. 이에 힘입어 당초 6개 도시 13회 공연으로 예정됐던 투어는 7개 도시 16회 규모로 확대됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]