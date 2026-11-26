사진=AP/뉴시스

유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)를 소화 중인 코리안리거의 희비가 엇갈렸다.

이강인은 웃었다. 아틀레티코 마드리드는 26일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 끝난 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 5차전 홈 경기에서 비킹을 2-0으로 꺾었다. 3경기 만에 승리를 거둬 승점 7(2승1무2패)로 18위가 됐다.

이강인은 선발로 출전했다. 오른쪽 날개로 나서 후반 12분까지 뛰고 조너선 데이비드와 교체됐다. 슈팅 2회, 키 패스 2회, 패스성공률 73% 등을 기록했으나 공격포인트를 올리진 못했다. 축구 통계 매체 ‘소파스코어’로부터 평점 7.2를 받았다.

사진=AP/뉴시스

AT마드리드는 전반 19분 알렉산데르 쇠를로트의 선제골로 앞서갔다. 공격 가담에 나선 그리말도의 컷백 패스를 왼발 슈팅으로 마무리했다. 전반 24분에는 훌리안 알바레스가 추가골을 터트렸다. 알바레스의 오른발 프리킥을 상대 골키퍼가 걷어냈으나, 이미 골라인을 넘어갔다.

분위기를 완전히 장악했다. 후반 막판 비킹 수비수 리크 팔케네르가 레드카드를 받고 퇴장당했다. AT마드리드는 어렵지 않게 승리를 지켜냈다.

사진=AP/뉴시스

김민재의 바이에른 뮌헨(독일)은 충격패를 당했다. 뮌헨은 이날 프랑스 릴의 스타드 피에르 모루아에서 끝난 2026~2027 UCL 리그 페이즈 5차전 원정 경기에서 릴에 1-2로 졌다. 승점 8(2승2무1패)을 기록해 15위로 하락했다. 올 시즌 공식전 17경기 연속 무패 행진(11승 6무)도 깨졌다.

김민재는 이날 다요 우파메카노와 함께 선발 출전해 후반 45분까지 뛰고 요나탄 타와 교체됐다. 풀타임에 가까운 시간을 소화했으나, 패배를 막진 못했다. 소파스코어는 평점 6.7을 부여했다. 센터백 파트너인 우파메카노에겐 팀 내 가장 높은 8.3을 준 것과 대비된다.

줄부상 여파가 컸다. 뮌헨은 주전 스트라이커 해리 케인을 비롯해 마이클 올리세, 세르주 그나브리, 이스마엘 사이바리 등이 이탈해 있다. 너새니얼 브라운, 레나르트 칼 등 어린 선수들을 선발로 내보냈지만 역부족이었다.

뮌헨은 전반 15분 코너킥 상황에서 우파메카노의 헤더 선제골로 앞서갔다. 후반 들어 수비가 흔들렸다. 릴이 후반 시작 1분 만에 뮌헨 골망을 흔들었으나 비디오판독(VAR) 결과 우에다 아야세의 반칙이 지적돼 득점이 인정되지 않았다. 릴은 후반 17분 우에다의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 김민재와 우파메카노의 호흡이 맞지 않았다. 수비라인이 깨진 틈을 우에다가 놓치지 않았다.

더불어 뮌헨은 3분 뒤 자책골로 무너졌다. 킬리안 음바페(레알 마드리드)의 동생 에단 음바페의 왼발 슈팅이 골대를 맞고 나오는 듯했으나, 급하게 뒤따라가던 알렉산다르 파블로비치가 걷어낸다는 것이 어이없는 자책골로 이어졌다.

수비수 이한범이 벤치에 머문 클럽브뤼헤(벨기에)는 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이덜 스타디온에서 끝난 리버풀(잉글랜드)과 대회 리그 페이즈 5차전 홈 경기에서 0-3으로 완패했다. 클럽브뤼헤는 13위(승점 9)에 자리했고, 리버풀은 5위(승점 12)로 점프했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]