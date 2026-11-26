사진=CJ ENM

CJ ENM이 내년 초 엔터테인먼트 산업에 새로운 비전을 제시한 인물과 작품을 조명하는 ‘2027 비저너리(Visionary)’를 선정, 발표한다. ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’를 통해 K-팝의 새로운 가능성을 조명한 데 이어 엔터테인먼트 산업 전반으로 비저너리 행보를 이어간다.

CJ ENM은 2020년부터 독창적인 창의성을 바탕으로 엔터테인먼트 산업에 새로운 비전을 제시하고 전 세계에 문화적 영향력을 확장해 온 인물들을 비저너리로 선정해 왔다.

내년에는 이야기의 본질을 새롭게 해석해 전 세계의 이목을 끈 주요 작품과 그 주역들을 중심으로 ‘2027 비저너리’를 선정한다. 이들의 성취를 기리는 어워즈도 개최할 예정이다.

이 같은 선정 철학은 글로벌 K-팝 시상식인 마마 어워즈에도 반영됐다. 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 마마 어워즈’에서는 데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅(BIGBANG)이 시그니처 상인 ‘올해의 뮤직 비저너리(MUSIC VISIONARY OF THE YEAR)’를 수상했다.

이 상은 단순한 한 해의 성과를 넘어 시대의 흐름을 읽고 K-팝의 새로운 가능성을 보여준 인물이나 작품에 수여한다. 2024년 지드래곤이 첫 수상자로 이름을 올렸으며 지난해 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 수상했다.

올해 시상자로 나선 패닉은 빅뱅에 대해 “독보적인 음악적 정체성으로 한 시대를 정의하고 여전히 끊임없는 생명력으로 K-컬처의 새로운 비전을 제시하는 주역”이라고 소개했다.

수상 직후 지드래곤은 “2024년 이 상이 처음 신설됐을 때 이곳 오사카에서 컴백 무대와 함께 받았는데, 그때는 외로웠지만 올해는 ‘빅뱅’이라는 이름으로 다시 받게 되어 더욱 기쁘고 의미가 크다”고 소감을 밝혔다.

태양은 “이 상의 이름만큼 좋은 비전을 제시할 수 있는 가수가 되겠다”고 다짐했다. 대성은 “2006년부터 오늘까지 함께해 준 모든 스태프와 우리의 음악을 인생에 녹여 함께 살아주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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