그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 아서왕의 전설을 모티브로 한 퍼포먼스로 글로벌 팬심을 사로잡았다.

앰퍼샌드원은 지난 22일과 25일 공식 SNS 채널을 통해 정규 1집 ‘패스파인더(PATHFINDER)’ 타이틀곡 ‘킹스 웨이(King’s Way)’의 안무 연습 영상과 퍼포먼스 뮤직비디오를 각각 공개했다.

영상 속 앰퍼샌드원은 카리스마 넘치는 눈빛과 결연한 표정으로 아서왕과 엑스칼리버의 전설에서 모티브를 얻은 안무의 스토리텔링을 풀어냈다. 음악의 흐름에 따라 동작의 강약을 조절하며 퍼포먼스의 완성도를 높였다.

특히 다수의 댄서와 함께 펼치는 메가 크루 군무가 눈길을 끌었다. 절도 있는 칼군무와 쉴 틈 없이 변화하는 동선은 곡의 웅장한 분위기를 극대화했다.

두 영상은 서로 다른 매력을 담았다. 안무 연습 영상은 멤버 개개인의 움직임과 댄서들이 함께 만들어낸 대규모 대형을 강조해 퍼포먼스 역량을 부각했다. 퍼포먼스 뮤직비디오는 다양한 배경과 의상, 메이크업에 멤버들의 섬세한 표정 연기, 역동적인 카메라 워킹을 더해 한 편의 판타지 영화 같은 분위기를 연출했다.

앰퍼샌드원의 첫 정규앨범 ‘패스파인더’는 낮은 자세로 높은 곳을 향해 오르며 새로운 길을 개척하고 성장해 나가겠다는 의미를 담았다. 멤버 전원이 곡 작업에 참여해 음악적 색깔을 더했으며 초동 판매량 18만장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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