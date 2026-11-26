(사진=JYP엔터테인먼트)

JYP엔터테인먼트 신인 보이그룹 오브더블루(oftheblue)가 내년 1월 11일 정식 데뷔를 앞두고 멤버 4인의 비주얼을 최초 공개했다.

JYP엔터테인먼트 아티스트 본부 SQU4D(스쿼드)가 선보이는 첫 보이그룹 오브더블루는 데뷔 앨범 ‘아웃 오브 더 블루(out of the blue)’의 콘셉트 포토를 공개하고 멤버 제이든, 쉐인, 차민준, 강이안을 정식 소개했다.

(사진=JYP엔터테인먼트)

공개된 콘셉트 포토는 네 멤버의 일상적인 순간을 스냅샷 형식으로 담아냈다. 도시에서 벗어나 물놀이를 하거나 자연을 관찰하는 멤버들의 모습에서 풋풋하고 자유로운 청춘의 에너지가 느껴진다.

시골집을 배경으로 미니 건반을 든 제이든, 바다 한가운데서 노트북을 사용하는 쉐인, 헤드셋을 착용하고 소리를 수음하는 차민준, 모래사장에 디지털 장비를 펼쳐놓은 강이안까지 자연과 디지털 기기라는 이질적인 요소를 결합해 신선함을 더했다.

하늘을 향해 길게 자란 나무를 제이든의 머리카락처럼 이어 붙이거나 주차금지 라바콘을 막내 강이안의 머리 위에 합성하는 등 멤버들의 엉뚱한 호기심과 장난기를 표현한 시각적 요소도 눈길을 끈다.

(사진=JYP엔터테인먼트)

오브더블루는 ‘예상하지 못한 순간’, ‘뜻밖의 발견’을 의미하는 관용 표현 ‘out of the blue’를 그룹명의 출발점이자 데뷔 앨범명으로 삼았다. 예측 불가능성을 즐기는 노마드로서의 정체성을 내세운다.

데뷔 프로모션 방식도 색다르다. 멤버들이 직접 촬영한 사진과 수음한 사운드를 담은 웹사이트를 시작으로 앨범명만 공개한 채 2주간 블라인드 예약 판매를 진행했다. 멤버들의 비주얼을 정식 공개하기에 앞서 각자의 음악 취향을 담은 플레이리스트를 선보이는 등 기존과 차별화된 프로모션을 펼치고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]