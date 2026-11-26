사진=PBA 제공

LPBA 최고의 빅매치가 8강에서 상사됐다. 김가영(하나카드)과 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)가 LPBA 8강에서 격돌한다.

25일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2026-27시즌 6차 투어 ‘휴온스 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA 16강서 김가영은 오도희를 세트스코어 3:0으로, 스롱은 권발해(에스와이)를 세트스코어 3:1로 제압하고 8강에 올랐다.

김가영은 이날 오도희를 상대로 완승했다. 김가영은 1세트를 11:4(11이닝)로 제압하며 기분 좋게 시작한 데 이어 2세트엔 4이닝 만에 11:2로 승리하며 순식간에 세트스코어 2:0으로 달아났다. 김가영은 3세트에도 7:5로 근소하게 앞서던 8이닝에 4점을 몰아치며 11:5로 게임을 끝냈다.

스롱은 권발해를 상대로 1세트를 빼앗기고 출발했다. 권발해가 1세트 시작부터 1-6-4 연속 득점으로 11:3으로 앞서나갔다. 하지만 스롱은 2세트에 하이런 7점을 앞세워 11:4(8이닝)로 승리, 경기를 원점으로 돌렸다. 흐름을 탄 스롱은 3세트를 11:8(13이닝)로, 4세트를 11:7(14이닝)로 승리해 세트스코어 3:1로 최종 승리했다.

16강에서 각각 승리한 김가영과 스롱은 8강에서 격돌한다. 두 선수는 이번 맞대결 전까지 13번이나 맞붙은 LPBA를 대표하는 라이벌 관계다. 역대 통산 전적은 8승5패로 스롱이 우위를 점하고 있지만, 최근 5경기에선 3승2패로 김가영이 앞서고 있다. 가장 마지막 맞대결인 이번 시즌 2차 투어(하이원리조트 챔피언십) 결승전에서는 세트스코어 4:2로 스롱이 승리하고 통산 10번째 우승 트로피를 들어올린 바 있다. 169일 만에 성사된 두 선수의 맞대결은 26일 오후 2시에 펼쳐진다.

사진=PBA 제공

4차 투어(크라운해태 챔피언십) 우승자 정수빈(NH농협카드)은 김상아(하림)를 풀세트 끝에 잡아내고 어렵사리 8강에 올랐다. 정수빈은 8강에서 한슬기(하나카드)를 상대한다. 한슬기는 이미래(하이원리조트)를 세트스코어 3:1로 제압했다. 정수빈과 한슬기의 맞대결도 26일 오후 2시에 진행된다.

이밖에 8강 남은 대진은 김보미(NH농협카드)-임경진(브레이커스), 김다희(브레이커스)-이신영으로 확정됐으며, 해당 경기는 26일 오후 7시에 펼쳐진다.

PBA 64강에선 국내 토종 강자들이 대거 탈락하는 이변이 발생했다. 조재호(NH농협카드)는 박동준을 상대로 승부치기 끝에 무너졌으며, 강동궁(휴온스)은 오태준(NH농협카드)에 세트스코어 0:3으로 패배했다. 최성원(휴온스)은 김임권(크라운해태)을 상대로 세트스코어 1:3으로 지면서 대회 일정을 마감했다. 시즌 랭킹 1위 조건휘(웰컴저축은행)도 승부치기에서 선지훈에 밀리면서 2연속 우승 도전이 좌절됐다.

‘PBA 신성’ 김영원(하림)은 사바시 불루트(튀르키예)를 상대로 세트스코어 3:1로 승리해 32강 진출에 성공했으며, ‘스페인 전설’ 다니엘 산체스(웰컴저축은행)도 톤비엣호앙밍(베트남)을 3:1로 제압했다. ‘3쿠션 차세대 기수’ 김준태(하림)는 강상구를 3:0으로 꺾었다. 이밖에 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행) 이충복(하이원리조트) 에디 레펀스(벨기에·하이원리조트) 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태) 등도 32강에 진출했다.

대회 6일차인 26일에는 PBA 32강과 LPBA 8강이 펼쳐진다. 오전 11시30분부터 PBA 32강이 다섯턴에 나눠 진행되며, 오후 2시와 오후 7시에는 LPBA 8강이 함께 열린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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