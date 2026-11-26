사진=대한축구협회 제공

김현준호의 전진이 거침없다.

김현준 감독이 이끄는 U-17 한국 남자 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 지난 25일 카타르 도하의 어스파이어 존 필드 4에서 열린 에콰도르와의 2026 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 최종 3차전에서 3-2로 승리했다.

3전 전승이다. 한국은 지난 1차전에서 우간다를 3-0, 2차전에서 뉴칼레도니아를 6-0으로 제압해 32강 진출을 조기에 확정했다. 이어 남아메리카 복병 에콰도르까지 꺾었다. 대한축구협회에 따르면 남녀 통틀어 FIFA 주관 대회에서 3전 전승을 기록한 건 최초다. 더불어 3경기 동안 12득점에 성공, 2016 리우데자네이루 올림픽과 함께 단일 대회 최다 득점 기록 타이까지 이뤘다.

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4강에 도전한다. 한국은 16개 팀이 참가했던 1987년 대회, 24개 팀이 경쟁했던 2009년 대회와 2019년 대회서 8강 진출에 만족해야 했다. 이번엔 사상 처음으로 4강 진출을 정조준한다. 김현준호의 32강전 상대와 일정은 추후 확정된다.

킥오프 7분 만에 한국이 웃었다. 김지호(대전 U-18)가 측면을 파고든 뒤 크로스했고, 상대 수비수 카를로스 메디나가 걷어내려던 게 자책골이 됐다. 흐름을 이어 추가골을 터트렸다. 전반 22분 남이안(울산 U-18)이 박주호(부산 U-18)가 건넨 볼을 잡고 골망을 흔들었다.

에콰도르가 자멸했다. 후반전 돌입 직후 김지호가 넘어지면서 슈팅을 시도했다. 이번엔 존 치카를 맞고 굴절돼 또 자책골이 됐다. 에콰도르의 패색이 짙어졌다. 후반 14분 욘 게레로의 만회골, 후반 33분 루이스 프라고소가 추격골을 넣었으나 결과를 바꾸진 못했다. 한국은 이후 굳히기 모드로 골문을 침착하게 지켰다.

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김현준 감독은 에콰도르전 승리 후 FIFA와 인터뷰에서 “한 경기 한 경기 최선을 다한다고 했고, 결과를 미리 단정 짓지 않았다. 매 경기 우리에게는 소중한 시간이었고, 우리의 슬로건처럼 상대에게 끌려다니지 않고 우리가 주인공이 되자는 목표를 가졌다”면서 “한국 축구의 미래를 짊어지는 책임감을 가지고 그라운드에 나선다면 좋은 결과가 나오지 않을까 예상했는데, 이렇게 3연승을 하게 돼 즐겁다”고 했다.

한국의 활약에 대해선 “매 경기 주도적인 경기를 하려고 했다. 여기서 주도하는 경기는 공을 오래 가지고 있는 것이 아니라 상대가 누구든 우리가 스스로 판단하고, 해결하고, 극복하고, 주눅 들지 않고 당당하게 싸우는 것”이라면서도 “일대일 수비 능력을 더 향상해야 한다. 공격 마무리나 볼 전진 상황에서 세밀한 플레이를 보완한다면 토너먼트에서 좋은 결과가 있을 것”이라고 강조했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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