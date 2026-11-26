그룹 튜이드(TUIDE)의 지아가 크러쉬의 ‘나빠(NAPPA)’를 자신만의 음색으로 재해석했다.

튜이드는 지난 25일 공식 유튜브 채널을 통해 지아의 ‘나빠’ 보컬 커버 영상을 공개했다. 크러쉬가 2019년 발표한 이 곡은 보사노바 리듬에 사랑하는 이들을 향한 진솔한 마음을 담은 곡이다.

영상 속 지아는 맑은 음색으로 산뜻한 분위기를 자아냈다. 감각적인 보컬은 물론 리드미컬한 래핑까지 여유롭게 소화하며 다재다능한 면모를 보여줬다. 담백한 가창과 꾸밈없는 감성으로 원곡과는 또 다른 매력을 더했다.

튜이드는 댄스와 보컬을 아우르는 커버 콘텐츠를 통해 멤버 개개인의 역량을 보여주고 있다. 서연, 사키, 세아가 하우스 댄스를 선보인 데 이어 엘레나, 서희, 지아는 각자의 감성을 담은 보컬 커버로 음악적 색깔을 드러냈다. 마지막 주자인 이하늬가 선보일 콘텐츠에도 기대가 모인다.

튜이드는 ‘2026 KGMA’, ‘MMA2026’, ‘2026 마마 어워즈’ 등 주요 음악 시상식에서 데뷔 3개월 만에 신인상을 포함해 총 4개의 트로피를 거머쥐었다. 오는 12월 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열리는 ‘AAA 2026’에 출연해 연말 시상식 행보를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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