‘나인 투 식스’가 박민영의 거침없는 사이다 매력과 육성재의 다정한 면모를 앞세워 안방극장에 첫선을 보였다.

지난 25일 첫 방송된 SBS 수목드라마 ‘나인 투 식스’는 최고 시청률 5.1%, 수도권 평균 3.7%를 기록했다. 2049 시청률은 최고 1.41%까지 상승했다.

이날 방송에서는 공개 프러포즈로 협박하는 남친 김동석(배유람 분)을 칼차단하는 강이지(박민영 분)의 모습부터 차량 화재 사고를 빌미로 거액의 배상금을 노린 불륜남을 응징하는 강이지와 한선우(육성재 분)의 의기투합이 그려졌다.

강이지와 한선우의 도로 한복판 첫 만남으로 포문을 열었다. 강이지는 자신을 배신한 동업자를 쫓던 한선우와 도로 한복판에서 충돌했다. 한선우가 헤어지자는 연인에게 매달리는 것으로 오해한 강이지는 스토킹 관련 법 조항까지 읊으며 “마음 떠난 사람 붙잡는 거 의미 없다”고 일침을 가했다.



서로에게 최악의 첫인상을 남긴 두 사람은 강이지가 공개 프러포즈를 받는 현장에서 예기치 못하게 재회했다. 시간을 갖자는 강이지의 말을 무시한 남친 김동석이 교제 100일을 맞아 꽃과 악단까지 동원해 깜짝 프러포즈를 하며 결혼 승낙을 강요한 것. 만취한 듯한 한선우는 우연히 김동석의 프러포즈와 이에 질색하는 강이지를 목격했고, 두 사람 사이에 난입해 훼방을 놓았다. 이어 “이 결혼 다시 생각하시죠”라며 마음 떠난 사람 붙잡는 게 의미 없다는 강이지의 일침을 김동석에게 돌려줬다. 한선우의 프러포즈 훼방이 오히려 원치 않은 결혼을 강요받는 강이지를 구해줬다.

이후 김동석은 강이지와 상의도 없이 “우리 둘 월급이면 대출금은 금방 갚을 거야”라며 신혼집을 마련하는 등 막무가내로 결혼을 추진했다. 이에 강이지는 “넌 날 사랑하는 게 아냐. 조건 맞고 집 사서 같이 대출 갚아줄 여자 찾는 거지”라며 “시간 낭비 그만하고 헤어지자”라고 이별을 통보했다. 그러자 사람 좋은 남친을 가장했던 김동석은 “이러면 내가 너한테 매달릴 것 같아? 이지야 주제를 알아야 돼”라며 폭언을 쏟아냈고, 강이지는 “덕분에 내 현실이 어떤지 알았네”라며 미련 없이 돌아섰다.

악연인 줄 알았던 강이지와 한선우는 크로닉모터스 코리아 법무팀 인턴 채용 면접에서 면접관과 지원자로 다시 만났다. 한선우는 면접 기회조차 얻지 못할 상황에서 “결과는 그쪽이 정하는 거지만 기회는 제 것이죠”라며 당당하게 기회를 쟁취했다. 그러나 강이지는 “한 번도 해보지 않은 일을 하러 왔으면 한 번도 해본 적 없는 노력을 했어야죠. 나는 그랬거든요”라며 냉철한 평가를 내렸다.

이후 회사가 차량 화재 사고를 거액의 합의금으로 무마하려는 가운데, 원인 규명이 우선이라는 소신을 굽히지 않은 강이지는 사고 원인이 차체 결함이 아닌 차량 불법 개조라는 사실을 파악했다. 뿐만 아니라 한선우가 차주(하동준 분)의 불륜 사실과 불륜 상대의 거주지가 침수 피해 지역에 있다는 결정적인 정보를 제공하며 힘을 보탰다. 두 사람은 의기투합해 배상금 사기를 치려던 차주와의 협상을 성공적으로 마무리했다. 자신의 조언을 흘려듣지 않고 행동으로 증명한 한선우에게 강이지는 “3개월만 같이 일해보죠”라며 채용을 결정했다.

한선우의 첫 출근 날, 강이지에게 연이은 악재가 닥쳤다. 김동석이 강이지의 동의 없이 프러포즈 영상을 SNS에 공개하며 결혼이 기정사실인 것처럼 소문을 낸 데 이어 강이지와 차량 화재 사고 차주의 협상 과정을 악의적으로 담은 영상까지 온라인에 퍼진 것. 급기야 회사 앞에서 시위를 벌이던 사람들이 강이지를 ‘갑질 직원’이라고 비난하며 커피를 뿌려 강이지를 얼어붙게 만들었다. 속수무책으로 한 번 더 커피를 맞을 위기의 강이지 앞에 한선우가 뛰어들었고, 자신의 재킷을 펼쳐 강이지를 보호했다.

에필로그에서는 한선우가 김동석의 프러포즈 때문에 난처해진 강이지를 구하기 위해 난입했다는 것이 드러났다. 상대가 거절하지 못하도록 일부러 공개 프러포즈를 준비했다는 김동석의 통화를 들은 한선우는 프러포즈를 막기 위해 나섰고, 그곳에서 강이지를 본 것. 한선우는 강이지를 구하기 위해 만취 연기까지 펼쳤다.



박민영은 칼단발로 변신해 일과 사랑 모두에서 자신의 소신을 지키는 강이지의 당찬 매력을 살렸다. 육성재 역시 패기와 다정함을 겸비한 한선우를 소화하며 박민영과의 연기 호흡을 보여줬다. 여기에 이기적인 남자친구로 분한 배유람이 현실적인 연기로 극의 긴장감을 더했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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