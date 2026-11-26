영화 ‘폭설’이 신작 공세에도 8일 연속 박스오피스 정상을 지켰다. 누적 관객 수 50만명을 돌파하며 흥행세를 이어가고 있다.

26일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘폭설’은 전날 4만3877명의 관객을 동원해 박스오피스 1위에 올랐다. 누적 관객 수는 54만3625명이다.

지난 18일 개봉한 ‘폭설’은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 온 후임 현택(구교환) 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 드라마다. ‘소리도 없이’(2020)를 연출한 홍의정 감독의 약 6년 만의 신작이다.

박훈정 감독의 신작 ‘슬픈 열대’는 개봉 첫날 3만1497명의 관객을 동원하며 2위로 출발했다. 누적 관객 수는 3만3514명이다.

이신영, 박유림, 김명민이 주연을 맡은 ‘슬픈 열대’는 사부의 죽음 이후 킬러 조직에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 담았다.

3위는 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’로 2만3150명의 관객을 모았다. 누적 관객 수는 310만4399명이다.

같은 날 개봉한 ‘헥스: 마녀왕국’은 2만2257명의 관객을 동원해 4위에 올랐다. ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’은 7198명의 관객을 모으며 5위에 자리했다. 두 영화의 누적 관객 수는 각각 2만3361명, 11만4701명이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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