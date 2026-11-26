사진제공 = 웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 올해 팀 활동부터 유닛, 솔로 활동까지 다방면에서 쌓은 역량을 바탕으로 새해 컴백에 나선다.

제로베이스원은 내년 1월 18일 새 앨범 발매를 확정하고 본격적인 컴백 준비에 돌입했다. 이번 앨범은 그간 이어온 음악적 여정의 새로운 챕터가 될 전망이다.

앞서 제로베이스원은 여섯 번째 미니앨범 ‘어센드-(Ascend-)’를 통해 한층 성숙한 음악과 퍼포먼스를 선보이며 팀의 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 일본 오리콘 주간 양악 앨범 랭킹 1위를 차지했으며 일본 아이튠즈와 스포티파이, 중국 QQ뮤직, 미국 빌보드 차트 등에서도 성과를 거뒀다. 미국 현지에서도 앨범을 발매하며 글로벌 활동 무대를 넓혔다.

일본 EP 2집 ‘회귀러브(回帰LOVE)’로는 오리콘, 빌보드 재팬, 타워레코드 차트 정상을 휩쓸고 일본 레코드협회 골드 디스크 ‘골드’ 인증을 획득했다. ‘2026 마마 어워즈’ 2관왕, ‘제35회 서울가요대상’ 4관왕을 비롯해 ‘KMA(KM차트어워즈) 2026’ 등 국내 주요 시상식에서도 잇따라 수상했다.

팀 활동과 더불어 유닛 및 솔로 활동을 통해 멤버 개개인의 가능성도 넓혔다. 석매튜와 박건욱은 제로베이스원의 첫 유닛 EMP를 결성해 강렬한 힙합 사운드를 기반으로 그룹과 차별화된 음악을 선보였다. 작사, 작곡, 프로듀싱에도 참여하며 두 사람만의 음악적 색깔을 드러냈다.

성한빈은 솔로 아티스트로 첫발을 내디뎠으며 김지웅은 배우로서 입지를 다졌다. 김태래는 MBC FM4U ‘제로베이스원의 친한친구’ DJ와 OST 가창 등 음악과 방송을 넘나들었으며 석매튜와 박건욱 역시 각각 음악방송 MC로 활약했다.

지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 ‘2026 마마 어워즈’에서 컴백을 깜짝 예고한 제로베이스원은 새해 다시 완전체로 팬들과 만난다. 멤버들이 각기 다른 영역에서 쌓아온 경험이 새 앨범에서 어떤 음악적 변화와 시너지로 이어질지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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