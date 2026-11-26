사진=대한스쿼시연맹 제공

전문선수와 일반학생이 한 팀을 이뤄 코트 위에서 땀 흘리며 소통하는 새로운 개념의 스쿼시 축제가 성황리에 막을 내렸다.

대한스쿼시연맹은 지난 21일 충청북도 청주시 청주국제스쿼시경기장에서 주관하여 개최한 ‘2026 스쿼시 청소년스포츠한마당’이 참가자들의 뜨거운 성원 속에 성공적으로 종료됐다고 24일 밝혔다.

대한체육회가 주최하고 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원한 이번 대회는 전문선수와 일반학생 간의 화합과 공감을 이끌어내고, 엘리트 체육과 학교 체육이 어우러지는 새로운 형태의 대회를 구현하기 위해 마련됐다. 특히 연맹은 2021년부터 대한체육회 공모사업에 선정돼 올해로 6년 연속 본 대회를 개최하며 유·청소년 스쿼시 저변 확대에 앞장서고 있다.

대회가 열린 청주국제스쿼시경기장은 국내 최고 수준의 시설을 갖춘 국제 규격 경기장이다. 2022년 제21회 아시아스쿼시선수권대회(단체전)를 성공적으로 치러낸 데 이어, 오는 12월에는 대한민국 최초로 세계스쿼시선수권대회 개최를 앞두고 있어 참가자들에게 더욱 특별한 의미를 더했다.

전국 8개 시·도에서 모인 100명의 참가자는 한층 업그레이드된 프로그램 속에서 스쿼시의 매력을 만끽했다. 연맹은 참가자들의 만족도를 높이기 위해 기존의 ‘서브 타겟’, ‘릴레이 드라이브’, ‘드롭 타겟’ 경기에 스쿼시의 핵심 기술 중 하나인 ‘릴레이 보스트 경기’를 새롭게 추가했다. 이를 통해 참가자들이 흥미는 물론 실제 경기에도 적용할 수 있는 실전 감각까지 익힐 수 있도록 구성했다.

경기 외적인 즐길 거리도 풍성했다. 대회의 백미로 꼽히는 ‘VR 체험’을 비롯해 미래의 내 모습을 사진으로 남기는 ‘AI 포토부스’, 로봇과 오목 및 축구 대결을 펼치는 ‘로봇 체험’ 등 첨단 기술을 접목한 부스가 운영돼 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

아울러 참가자들의 환경 인식 개선과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 위한 연맹의 세심한 운영도 돋보였다. 현장에는 △커피박 화분 만들기 △재생종이 걱정인형 만들기 △에코백 꾸미기 등 다채로운 친환경 체험 부스가 운영됐다. 특히 참가 확인 시 텀블러와 에코백을 기념품으로 증정하고, 받은 에코백을 체험행사 존에서 직접 꾸미도록 연계해 실용적인 자원 순환 경험을 제공했다. 대회 운영 전반에도 친환경 요소를 적극 도입해 종이 채점지 대신 태블릿과 대형 TV를 연동한 ‘라이브 리더 보드’ 시스템으로 종이 낭비를 줄였으며, 대회장 내 현수막 또한 재활용 소재로 제작해 탄소 저감에 앞장섰다.

건전한 스포츠 문화 정착을 위한 캠페인도 병행했다. 연맹은 스포츠 인권 보호 인식 확산을 위해 현장에서 인권 교육 책자와 홍보물을 배부했으며, 공정한 경기 문화 조성을 위한 승부조작 근절 및 상임심판제도 안내 배너를 설치해 유·청소년 참가자들에게 올바른 스포츠 가치를 알렸다.

연맹은 각 경기 방식들이 모여 하나의 온전한 경기가 되는 것처럼, 전문선수와 일반학생이 스쿼시를 통해 하나가 되는 소중한 경험이 되었길 바란다며, 내년에도 공모사업에 적극 도전해 스쿼시 저변 확대와 선진 스포츠 문화 확산에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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