사진=WKBL 제공

“(묵은 감정들이) 씻겨 내려가는 기분이었어요.”

경기 종료 21초 전 림을 가른 3점슛에 그간의 마음고생을 털어냈다. 여자프로농구(WKBL) KB국민은행의 야전사령관 허예은이 조금씩 여유를 되찾고 있다.

허예은은 25일 아산이순신체육관서 열린 우리은행과의 KB스타뱅킹 2026~2027 WKBL 정규리그 원정경기서 3점슛 4개를 포함해 올 시즌 개인 최다인 21점을 올렸다. KB는 62-51로 이겨 시즌 첫 연승을 달렸다.

경기 후 만난 허예은은 마지막 외곽포를 떠올리며 “답답했던 것, 팀에 도움이 되지 못했던 것, 팀에 미안했던 마음 등 정말 많은 감정이 있었던 것 같다”고 털어놨다.

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지난 시즌 챔피언결정전 최우수선수(MVP)에 오르며 KB의 통합우승을 이끈 주전 가드다. 그만큼 책임감도 컸다. 마음처럼 풀리지 않는 경기가 이어지니 조급해졌다. 허예은은 “공격, 수비 모두 팀에서 잘해내야 할 위치에 있었는데 둘 다 못 해낸 것 같다. 정말 뭐 하나 제대로 된 게 없었던 시즌 초반이었다”고 돌아봤다.

더불어 잃어버린 건 여유였다. 허예은은 “(김완수) 감독님께 정말 많이 들었던 단어 중 하나가 ‘여유’다. 충분히 슛을 쏠 수 있는 상황에서도 상대 수비를 벗겨내야 한다고만 생각하다 보니 무리하게 공격을 시도했던 것 같다”고 자평했다.

최근엔 슛 감각이 살아나고 있다. 1라운드 5경기서 23.7%에 그쳤던 3점슛 성공률이 2라운드 3경기에선 47.8%까지 올랐다. 특히 팀의 2연승 기간 두 경기 연속 3점슛 성공률 50%를 찍었다. 이 시기 2점슛 성공률도 각각 60%, 50%에 달했다. 내·외곽을 가리지 않고 공격의 효율을 높이고 있다. 25일 현재 3점슛 성공 개수(20개)는 리그 전체 1위다.

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박지수와 함께 뛰면서도 자신의 역할을 명확히 인식하고 있다. 이날도 박지수가 초반 파울트러블에 시달리자 자신이 한 발 더 뛰어 언니의 부담을 덜어주겠다는 마음으로 코트에 섰다. 허예은은 “어릴 때는 (박)지수 언니가 없으면 어떡하지 하는 생각도 했다. 지금은 언니가 벤치로 가면 ‘내가 좀 더 주도적으로 할 수 있겠네, 신난다’는 생각도 한다”고 웃었다.

연패를 통해 얻은 교훈도 있다. 신한은행에 두 차례 패했을 때 가까운 상대 라커룸에서 승리를 자축하는 환호가 들려왔다. 지난 시즌 통합우승을 일군 KB 선수들에게 익숙했던 풍경일 터. 입장이 뒤바뀌고 나서야 상대 팀들이 얼마나 절치부심하며 시즌을 준비했는지 새삼 실감했다. 허예은은 이 기분을 잊지 않으려 한다.

다시 출발선에 섰다는 마음이다. 허예은은 “(윤)예빈 언니가 2라운드 첫 경기를 개막전이라고 하자고 했다. 올 시즌 경기 수가 늘어난 덕에 여섯 번째 경기를 개막전으로 생각할 수 있었다”며 “상대는 강해졌다. 우리가 더 힘을 합치지 않으면 한 경기 한 경기 승리하기 쉽지 않다는 걸 깨달은 연패 기간이었다”고 힘줘 말했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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