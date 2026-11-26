사진=포항스틸러스 제공

프로축구 K리그1 포항스틸러스가 양덕초등학교를 찾아 학생들과 축구를 즐기며 특별한 시간을 보냈다.

포항스틸러스는 지난해부터 지역 학생들의 건강한 성장과 체육 활동 활성화를 위해 포항시교육지원청과 함께 ‘포항스틸러스와 함께 찾아가는 늘봄포항 축구교실’을 공동 운영하고 있다. 지난 24일 양덕초등학교 운동장에서 포항스틸러스 김범준, 윤대근과 U15 문규현 코치, U12 장주승 코치가 양덕초 학생 31명을 대상으로 일일 축구교실을 진행했다.

이날 축구교실에서는 문규현 코치와 장주승 코치가 학생들을 조별로 나눠 훈련 프로그램을 진행했다. 선수들은 학생들과 함께 축구 기본기를 익히고 다양한 체육 활동을 펼치며 즐거운 시간을 보냈다. 학생들은 선수들과 직접 공을 주고받으며 축구에 대한 관심과 열정을 나눴다. 선수들 역시 학생들의 적극적인 참여에 호응하며 현장 분위기를 한층 더 활기차게 만들었다.

사진=포항스틸러스 제공

축구교실을 마친 뒤에는 팬사인회가 이어졌다. 학생들은 선수들의 사인을 받고 기념사진을 촬영하며 선수들과 가까이에서 교감하는 특별한 추억을 만들었다.

김범준과 윤대근은 “지난번 축구교실에 이어 또 학생들과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있어 뜻깊었다. 학생들이 축구를 통해 좋은 추억을 만들었으면 좋겠다”며 “학생들의 밝은 에너지 덕분에 우리도 즐겁게 시간을 보낼 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

포항스틸러스는 앞으로도 포항시교육지원청과 협력해 지역 학생들의 건강한 성장과 축구 저변 확대를 위한 다양한 프로그램을 운영해 나갈 계획이다.

한편, 포항스틸러스는 오는 28일 포항스틸야드에서 광주FC와 하나은행 K리그1 37라운드 홈경기를 치른다. 이날 경기는 올 시즌 마지막 홈경기로, 경기 종료 후 신광훈의 은퇴식이 진행될 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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