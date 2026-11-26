사진=WKBL 제공

당연한 듯 쌓아온 더블더블, 어느새 역대 누구보다 많아졌다. ‘국보센터’ 박지수(KB국민은행)가 자신의 이름 앞에 또 하나의 ‘역대 최다’를 새겼다.

박지수는 25일 아산이순신체육관서 열린 우리은행과의 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구(WKBL) 정규리그 원정경기서 18점 16리바운드를 써내며 팀의 62-51 승리를 이끌었다. 정규리그 기준 개인 통산 159번째 더블더블이다.

2016년 은퇴한 ‘리바운드 여왕’ 신정자(158회)를 넘어 이 부문 역대 단독 1위로 올라섰다. 이날 상대 코트에 섰던 김단비(우리은행)가 124회로 3위다. 정선민(110회)과 나키아 샌포드(103회)가 뒤를 잇는다.

사진=WKBL 제공

부상으로 개막 3경기를 건너뛴 박지수는 아직 정상 컨디션을 찾아가는 단계다. 그럼에도 높이는 압도적이었다. 3쿼터까지 이미 13점 13리바운드를 쌓았을 정도다.

특히 이날 잡아낸 공격리바운드만 10개다. 우리은행 선수 전원이 합작한 공격리바운드(8개)보다 많았다. 동료들의 슛이 빗나가도 다시 공격할 기회를 만들어주는 박지수의 존재감이 고스란히 드러난 수치다.

대기록과 함께 소속팀 KB도 반등에 속도를 냈다. 지난 22일 삼성생명전서 4연패를 끊은 데 이어 시즌 첫 연승을 달렸다. 5위 KB(3승5패)는 4위 우리은행(3승4패)과의 승차를 0.5경기로 좁혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]