이정효 수원 삼성 감독이 25일 경기도 성남 네이버 그린팩토리에서 열린 2026 수원 삼성 미디어데이에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 사진=뉴시스

“감독으로서의 한계는 없습니다.”

끝없는 자신감, 이정효 수원 삼성 감독의 강력한 무기다.

이 감독은 25일 경기 성남시 네이버 그린팩토리에서 열린 2026 수원 삼성 미디어데이에서 “나보고 다시 선수로 돌아가라고 해도 돌아가고 싶은 생각은 없다”며 “선수로서는 한계가 있다고 생각한다. 하지만 감독으로서 한계는 없다고 생각한다”고 전했다. 이 감독은 선수 시절 스포트라이트를 받지 못했다. K리그에서 200경기 넘게 뛰었지만 스타플레이어는 아니었다.

그랬던 그는 감독으로서 성공 신화를 써 내려가고 있다. 아주대 축구부 코치를 시작으로 K리그2에 입성했다. 2022년 광주FC 지휘봉을 잡아 감독으로 데뷔했고 첫해 K리그1 승격을 이뤄냈다. 올 시즌에는 수원 삼성 지휘봉을 잡고 이번에도 K리그1 승격을 해냈다. 이 감독은 “내가 선수 시절 아픔이 있었기 때문에 지금 우리 선수들만큼은 더 좋은 리그 그리고 국가대표도 꿈꿀 수 있게 성장시키고 싶다”며 “감독이라는 역할이 인생에 있어서 (선수들을) 바른길로 안내할 수 있다는 것 자체가 너무 좋다. 지금 감독이라는 자리가 더 좋다”고 강조했다.

늘 관심을 쏟는다. 그는 “항상 아침에 얼굴을 맞대고 (선수들과) 주먹 인사를 하는 원칙이 있다. 매일 얼굴을 부딪치면서 안부도 묻거나 아니면 부상 선수에게는 어느 정도 몸 상태인지도 물어본다”며 “경기를 안 나가는 선수들한테도 한 달에 한 번은 내가 영상을 보내준다. 계속 관심을 가지려고 노력한다”고 했다.

바쁜 일상, 이 감독의 건강은 괜찮을까. 그는 “아내가 영양제라든지 음식을 잘 챙겨주고 있다”며 “그렇게 잠을 안 자면서까지 일을 하진 않는다. 잠 잘 자고 있다”고 웃었다. 그러면서 “처음에 감독을 시작했을 때는 솔직히 많이 못 잤다”며 “우리 선수들이 성장한 것처럼 나도 어느 정도 성장했기 때문에 이젠 적당히 자면서 일을 할 때 집중적으로 하는 몰입감이 있는 것 같다”고 돌아봤다.

성남=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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