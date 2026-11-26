평등사를 찾은 반려인이 기도를 올리고 있다. 평등사는 난치병 투병 환자 및 반려동물의 건강을 비는 곳으로 유명하다. 박재림 기자

교토 평등사 입구. 박재림 기자

“고양이의 행복을 비는 부적이 있다고 해서 찾아왔어요.”

25일 오전 일본 교토의 주택가에 위치한 작은 사찰 평등사(平等寺). 전날 내린 비 때문인지 약간 쌀쌀한 날씨였지만 은은하게 퍼지는 향 내음이 마음을 평온하게 만드는 이곳으로 사람들이 삼삼오오 모였다. 그 중에는 한국 대전에서 온 여행자 남연수 씨도 있었다. 10살 반려묘 ‘망고’와 함께한다는 그는 “다른 고양이 집사의 소개로 방문했다”고 말했다.

기원전 1003년 창건한 평등사는 치유의 부처인 ‘약사여래’를 모시는 곳이다. 또한 관세음보살(세상의 소리를 살펴 중생의 고통을 구제하는 자비로운 보살)의 여러 모습 증 하나로 정수리에 말의 머리를 얹은 ‘마두관음’을 함께 모신다. 마두관음은 축생(짐승)의 구원을 담당하는 존재로 알려졌다.

그렇기에 평등사는 암과 같은 난치병과 싸우는 이의 가족, 그리고 동물의 무병장수를 기원하는 반려들이 기도를 올리는 사찰로 자리매김 했다.

평등사 경내의 마두관음상과 강아지상, 고양이상. 박재림 기자

평등사 경내에 합장을 한 강아지 고양이 모양의 오미쿠지. 박재림 기자

사전 지식이 없더라도 평등사에 발을 들이기만 해도 이곳이 반려동물의 안녕을 기원하는 곳임을 알 수 있는 요소들이 곳곳에서 눈에 띄었다.

우선 마두관음상 바로 근처에 강아지상과 고양이상이 있었고 반려견 그림과 사진들도 놓여있었다. 소원을 적어서 걸어둔 나무판인 ‘에마(繪馬)’에는 강아지 그림이 그려져 있고 최근 수술을 마친 반려견의 회복을 빈다는 내용이 적혀 있었다.

평등사 경내에 걸린 에마. 반려견 ‘쵸비’가 최근 수술을 잘 마쳤고 회복을 빈다는 내용이 적혀 있다. 박재림 기자

평등사에서 구매한 반려묘 부적. 앞뒤로 6마리의 고양이가 그려져 있었는데 일본어로 ‘여섯 마리의 고양이’를 의미하는 ‘육묘(六猫)’와 ‘병이 없음’을 뜻하는 ‘무병(無病)’이 일본어로 발음이 같은 동음이의어다. 박재림 기자

또한 반려견·반려묘·반려새를 위한 부적, 합장한 강아지·고양이에 묶여진 오미쿠지(일본의 신사나 절에서 길흉을 점치기 위해 뽑는 제비), 고양이 티셔츠, 강아지·고양이 캡슐토이 등이 진열돼 있었다.

연수 씨는 반려묘 망고의 건강과 행복을 위해 기도를 하고 노란색 헝겊 형태의 부적을 구매했다. 부적에는 앞뒤로 6마리의 고양이가 그려져 있었는데 일본어로 ‘여섯 마리의 고양이’를 의미하는 ‘육묘(六猫)’와 ‘병이 없음’을 뜻하는 ‘무병(無病)’이 일본어로 발음이 같은 동음이의어라고 한다.

평등사 방문객이 에마에 소원을 적고 있다. 박재림 기자

평등사를 찾은 방문객들이 반려동물을 위한 부적을 살펴보고 있다. 박재림 기자

이날 반려묘 ‘레오’의 건강을 기원하는 문구를 에마에 쓴 츠지 씨는 “집이 멀지 않은 곳에 있어서 자주 온다. 교토에서는 평등사가 반려인들 사이에서 꽤 유명한데 외국인들도 찾아오는 걸 보니 신기하다”고 말했다. 그는 매달 8일에는 평등사에서 수공예품 마켓도 열린다며 당일 방문을 추천했다.

평등사는 반려동물뿐만 아니라 유기동물도 챙긴다. 경내 노령 유기동물을 위한 기부금 박스가 마련돼 있었고, 지역 유기동물센터의 유기견 입양홍보 안내문도 있었다.

연수 씨는 “역시나 오길 잘한 것 같다. 저도 다른 반려인들에게 추천 해야겠다”며 “망고도 어느덧 노령묘라 건강이 가장 중요하다. 여행한다고 며칠 못 봐서 그립다. 부적 들고 빨리 집에 가야겠다”고 말했다.

교토=박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

평등사 경내에 세워진 유기견 입양홍보 게시물. 박재림 기자

평등사 경내의 고양이 그림들. 박재림 기자

반려묘의 건강과 행복을 위한 소원을 종이에 적은 뒤 물 위에 올렸다. 박재림 기자

평등사 경내에 마련된 유기 노령동물을 위한 모금함. 박재림 기자

평등사 경내에 마련된 굿즈들. 박재림 기자

평등사 경내의 반려견 추모 공간. 박재림 기자

반려묘 부적과 반려묘. 박재림 기자

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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