KBS 방송화면 캡처.

배우 전도연과 설경구가 영화 ‘가능한 사랑’으로 제47회 청룡영화상 여우주연상과 남우주연상을 나란히 수상했다. 두 배우는 호흡을 맞춘 이창동 감독과 동료 배우들에게 감사의 뜻을 전하며 수상의 기쁨을 나눴다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 개최됐다.

이날 여우주연상은 가능한 사랑의 전도연에게 돌아갔다. 트로피를 품에 안은 전도연은 먼저 이창동 감독에게 감사 인사를 전했다. 그는 “이 자리에 안 계시지만 이창동 감독님, 영화 만들어 주셔서 너무 감사하다. 함께할 수 있어 행복했다”고 소감을 밝혔다.

이어 과거 ‘밀양’을 촬영했던 시절을 떠올렸다. 전도연은 “당시에는 너무 치열한 시간을 보냈어서, 나중에 언젠가 감독님과 작품을 하게 되면 즐겁게 해야지라는 마음을 가졌는데 19년 만에 작품을 하게 됐다”며 이번 작업의 의미를 되새겼다.

촬영 현장에서 매 순간을 즐기겠다는 마음으로 임했다는 그는 함께 출연한 설경구, 조인성, 조여정에게도 고마움을 전했다. 더불어 아들과 작품을 위해 애쓴 스태프들에게도 감사 인사를 건넸다.

이번 수상으로 전도연은 청룡영화상 여우주연상 3회 수상이라는 기록을 세웠다. 1999년 ‘내 마음의 풍금’, 2007년 ‘밀양’에 이어 ‘가능한 사랑’으로 세 번째 트로피를 거머쥐며 트리플 크라운을 달성했다.

KBS 방송화면 캡처.

남우주연상 역시 가능한 사랑의 설경구가 차지했다. 예상하지 못한 수상에 그는 “진짜 생각도 못 하고 왔다. 감사하다”며 벅찬 감정을 드러냈다.

설경구는 함께 작품을 완성한 배우들에게 먼저 공을 돌렸다. 그는 “조인성, 조여정, 전도연 씨 없었으면 저 되게 힘들었을 거다”며 “이창동 감독과 작업하는 게 쉬운 게 아니어서, 당신들 덕분에 고통스럽게, 즐겁게 촬영했다”고 말했다.

이어 이창동 감독을 향해 “제 큰형, 스승 같은 감독님과 23년 만에 작업해 감사하다”며 “적은 나이는 아닌데, 계속 꿈꾸게 해주셔서 감사드린다”고 인사를 전했다. 마지막으로 “제 영원한 동지인 송윤아 씨께 감사드린다”며 아내를 향한 애정도 표현했다.

이번 수상으로 설경구는 청룡영화상 남우주연상 4회 수상이라는 최초의 기록을 세웠다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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